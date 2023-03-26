致敬「魔女宅急便」 新海誠「鈴芽之旅」藏彩蛋

日本動畫大師宮崎駿作品「魔女宅急便」，是影迷心中歷久彌新的經典，也是新一代動畫導演新海誠的靈感啟發之作，在他的「鈴芽之旅」裡就藏有多處致敬「魔女宅急便」彩蛋被粉絲發現。

以動畫電影「你的名字」及「天氣之子」打開知名度的新海誠，被視為「宮崎駿接班人」，最新動畫鉅作「鈴芽之旅」不僅在日本觀影人次破千萬，在台灣上映首週末就開出新台幣7000萬元亮麗票房。

最近網路上，有不少眼尖的吉卜力影迷驚喜發現「鈴芽之旅」片中，暗藏許多向「魔女宅急便」致敬橋段。第一個是「魔女宅急便」的插曲「口紅的傳言」，出現在電影男主角草太的好友芹澤，載著女主角鈴芽展開尋人公路之旅時，播放的懷舊歌單第一首歌。

這首由日本女歌手松任谷由實（舊名荒井由實）於1975年發行的單曲，描寫少女踏上旅程心情，恰巧與30多年前的「魔女宅急便」故事一開頭，小魔女琪琪騎上掃帚離開家鄉時，用收音機所播放音樂相同，象徵勇敢跨越舒適圈，與離鄉背井展開新生活的狀態不謀而合，讓不少意會到的影迷都露出會心一笑。

另外在「鈴芽之旅」裡，芹澤開車路途中，恰巧一台「黑貓宅急便」（大和運輸）的物流貨車駛過。「宅急便」是日本大和運輸株式會社的商標，而「魔女宅急便」正是吉卜力工作室首度挑戰向外界提案的企劃。當時日本電影景氣蓬勃，許多企業會投資電影製作，正好主打「宅急便」片名的「魔女宅急便」就與大和運輸異業合作，成為成功案例。

接著電影裡被稱作「大臣」的小白貓，引領「鈴芽之旅」主角們踏上穿越日本旅程，後來也出現黑貓角色，不免讓人聯想到「魔女宅急便」的黑貓吉吉。

新海誠先前在「鈴芽之旅」製作發表會中曾表示，雖然故事和角色全然不同，但他深受宮崎駿「魔女宅急便」的影響，因而加入一些奇幻元素，兩部故事也都是找回自己的成長歷程。

「魔女宅急便」數位紀念版將於31日在台上映。