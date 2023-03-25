玩具業成長 「老小孩」幫大忙

在經濟逆風環境下，近期推動玩具銷售業績的最大功臣，不是兒童，而是12歲以上的「老小孩」（kidults）。這族群過去就會花上一定的金額買玩具，而疫情又帶動宅經濟，使他們提高相關支出。

CNBC報導，研調機構NPD集團數據顯示，這群童心未泯的人每年貢獻所有玩具銷售額的四分之一，金額約90億美元，而在截至去年9月的一年期間，該產業的銷售增幅有六成要靠他們推動，儼然是這個產業最大的成長動能。

這些熱愛卡通、超級英雄的「老小孩」，會買可動模型、樂高玩具、公仔等通常被視為屬於兒童的商品。不過，近幾年玩具製造商意識到有如此需求，也為這群消費者打造屬於他們的產品線。而且，在當前萬物皆漲的情況下，這個族群也比較有財力買玩具。

玩具公司Jazwares品牌長帕達沃（Jeremy Padawer）另指出，1970、80年代時，電影、電視節目開始大量對玩具等零售商品授權，瞄準的客群幾乎是當時的孩童，這群人因而成為首批可取得如此多授權和商品的世代，顯然對此產生情感上的連結，如今他們已成長至30、40多歲，仍樂此不疲。

隨著超級英雄電影和漫畫文化躍為主流，這種大人買玩具的趨勢開始興起。產業刊物「The Toy Book」主編贊恩（James Zahn）表示，這在過去五年對玩具公司獲利的影響愈來愈大。

包含樂高在內的玩具製造商都開始擁抱這些消費者，為其打造產品線。孩之寶（Hasbro）可動黑標系列就是很好的例子，利用精緻的星際大戰、漫威角色模型來勾起他們購買的慾望。即便是美泰兒（Mattel）的芭比娃娃、風火輪小汽車（Hot Wheels），也推出針對這個族群買家來設計的系列。

玩具公司甚至開始打造自家影視內容，和玩具相輔相成。例如，美泰兒在內部成立電影公司，並將在今年7月上映芭比真人版電影，由「小丑女」瑪格羅比主演。佩佩豬母公司eOne將攜手派拉蒙影業，在3月推出電影「龍與地下城：盜賊榮耀」，而eOne早在2019年就被孩之寶收購。這些電影鎖定的客群正是這些喜歡玩具的「老小孩」。