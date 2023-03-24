《龍與地下城：盜賊榮耀》在北市三創生活園區打造電影場景體驗屋

改編自經典桌遊的「龍與地下城：盜賊榮耀」將在本月24日到26日推出3天限量口碑場、29日正式上映，北美已傳出極佳的影評成績，先睹為快的觀眾亦給予熱烈好評，片商特別在北市三創生活園區打造一座電影場景體驗屋，請來是元介搶先開箱，自稱是手遊「A級玩家」的他，不但開心盡興，也對片子更增期待。

是元介形容自己平日若無演出工作，很常待在家裡玩電動，是個標準的宅男，而「龍與地下城」是享譽御宅族的世界多年之經典IP，當然是他很想觀賞的年度大片，他最近在趕拍「角頭」影集，主角之一正好有前緋聞女友李千娜的現任男友黃尚禾，被問到是否會尷尬，他先反問：「我們有什麼連結？」聽到是不是有「共同的朋友」，才表示彼此碰面就是在工作，不會特別去聊其他話題，而李千娜可曾來探男友班，他也沒有注意。

在「角頭」影集裡，黃尚禾延續電影中的角色演幫派分子，是元介透露沒有太多對手戲，拍到現在只有一場自己抓他進警局的情節，顯然劇組也很細心地讓他們各自在自己的情節線中發揮，是元介預計月底下南部拍攝「角頭」影集的其他場面，戲分大概4月中旬殺青。

片商大手筆打造「龍與地下城：盜賊榮耀」電影場景體驗展。圖／UIP提供

「龍與地下城：盜賊榮耀」電影場景體驗展將片中的奇幻世界如實呈現。圖／UIP提供

是元介自稱很宅，且對「龍與地下城：盜賊榮耀」期待已久。圖／UIP提供