「小美人魚」完整預告絕美現身 溫柔歌聲再掀童話熱潮

華特迪士尼歡慶100周年紀念，推出強檔大片「小美人魚」改編自經典童話，最新正式預告在昨天舉行的奧斯卡頒獎典禮上，在女主角荷莉貝利與瑪莉莎麥卡錫的公布下首度曝光，為典禮直播掀起一波高潮！邪惡大反派海洋女巫烏蘇拉終於現身，以招牌魔性笑聲引誘天真的小美人魚愛麗兒，海洋王國螃蟹大臣暨音樂家賽巴斯汀、愛麗兒的可愛跟班小比目魚和熱心聒噪聒噪的海鷗史卡托也可愛登場，再度勾起影迷們的青春回憶。

「小美人魚」最新正式預告以人類王子亞力克遭遇船難開場，把他救上岸的愛麗兒對英俊瀟灑的亞力克一見傾心，於是不顧父王禁止她再度接近人類的告誡、與海洋女巫烏蘇拉暗中交易，用自己的聲音交換雙腿變成人類，好能接近亞力克並贏得他的心，最後再以愛麗兒繼先前預告釋出的短暫美妙歌喉、進而再度引吭高歌經典名曲「Part of Your World」作結，澎湃洶湧的升高音唱功十足震撼人心。

「小美人魚」正式預告非常打動人心。圖／迪士尼提供

演技派喜劇女星瑪莉莎麥卡錫飾演的半人半章魚烏蘇拉真人版霸氣造型曝光，賽巴斯汀、小比目魚和史卡托則分別由熱門音樂劇「漢密爾頓」東尼獎得主唱將男星戴維德狄格斯、「不存在的房間」天才童星雅各特倫布雷與知名諧星奧卡菲娜獻聲配音、大展歌喉與喜感，加上金獎影帝哈維爾巴登飾演國王，堅強卡司陣容也令人期待不已。

「小美人魚」經典動畫原版創下全球超過兩億美元票房佳績，並榮獲奧斯卡最佳原創配樂與歌曲，全新真人版除了美不勝收的水底特效，還有群魚飛舞的獲獎名曲「Under the Sea」華麗場面、煙火與爆破的絢爛畫面，以及栩栩如生的真實動物角色和精緻合成的小美人魚CGI；歌曲方面，動畫原版作曲家亞倫孟肯與「魔法滿屋」樂壇才子林曼努爾米蘭達首度搭檔創作詞曲，為原本沒有獻唱的角色量身訂做和經典曲目一樣動聽的新歌；「芝加哥」金獎導演勞勃馬歇爾則再度施展音樂劇背景的編舞長才，設計出目不暇給的眾多歌舞橋段，肯定令人大呼過癮。「小美人魚」將於5月25日在台上映。

預告：https://youtu.be/dMLXeGdEPzk

愛麗兒與王子的遊船畫面是「小美人魚」經典。圖／迪士尼提供

「小美人魚」正式預告非常打動人心。圖／迪士尼提供

瑪莉莎麥卡錫飾演經典反派烏蘇拉。圖／迪士尼提供