史上最性感！真人版《小美人魚》愛麗兒為了追尋愛情勇敢踏上陸地
迪士尼真人動畫改編電影《小美人魚》預計在2023年暑假上映，飾演女主角「愛麗兒」的黑人女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）自選角確定開拍後，一直話題不斷，近日她以一身火紅色洋裝出席活動，吸睛的造型再次引發關注。
荷莉貝利當天以「三截式」禮服亮相，胸部幾乎是只靠綁帶固定，豐滿上圍呼之欲出，中段布料落在腹部肚臍位置，框出腰部曲線，第3段則是切齊比基尼線，髖骨的線條隱約可見，只要裙子再往下一點下半身就可能失守走光，性感裝扮讓網友集體瘋狂，留言區滿滿的讚美。
事實上，在《小美人》的選角公布後，因為荷莉貝利和童話中的人物形象明顯不同，劇組招來不少批評，其中包括認為劇組是為了「政治正確」的考量，才選用黑人擔任女主角，不過導演勞勃馬歇爾否認，強調只是為了角色尋找最佳的演員，「我們尋找不同人、不同種族，是為了找到一個堅強、熱情、美麗且聰明的人」。
但網友不買單，認為「真人版烏蘇拉」比「真人版愛麗兒」還美，不僅五官立體，眼神銳利，美艷樣貌令人印象深刻，有網友戲稱王子看到這樣子的烏蘇拉還會喜歡愛麗兒嗎？
好在近日迪士尼釋出最新電影海報，精準重現動畫版的畫面及構圖，女主角坐在海上的岩石，頭仰45度角望向天空，身後是一輪明月散發出的皎潔月光，向原版致敬的還原度讓人激賞。
另外美國玩具公司Mattel也推出荷莉貝利版的美人魚芭比娃娃，不僅膚色、髮型按照她的模樣打造，甚至連額頭上的痣這個細節都注意到了，難怪荷莉貝利收到後激動不已，直呼：「對我來說這意義太大了，太不真實了！」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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