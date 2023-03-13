香港國際影視展重回實體舉辦 8部臺企畫案搶進香港亞洲電影投資會

亞洲影視產業盛會「香港國際影視展」（Hong Kong International Film & TV Market, 簡稱 FILMART），以多元的亞洲作品吸引全球市場，今年將於 3 月 13 日至 16 日恢復舉辦實體展會。與其同時舉辦的創投活動「香港亞洲電影投資會」（Hong Kong - Asia Film Financing Forum，簡稱HAF），臺灣作品在 43 件官方入選企畫案中搶進 8 部，將向國際投資人爭取合作資源、增加作品發展商機。

FILMART 為臺灣作品走向國際的重要途徑之一，文化內容策進院（文策院）除了於設置臺灣館，更與同時舉辦的 HAF 首度合作設立「臺灣文化內容策進院大獎」，獲選團隊將可獲得 1 萬美元獎勵，以及文策院「內容開發專案計畫-前期開發支持」和「國際合作投資專案計畫」的申請資格，藉此鼓勵更多國際團隊與臺灣合作，透過國際合製、合資，促成臺灣產業大步跨進國際市場，壯大臺灣文化內容的國際影響力。

另外，為協助國內專業人士拓展國際人脈、促進更多跨國合作契機，並藉 FILMART 匯聚亞洲專業人士的時機，文策院與「富川國際奇幻影展」（BIFAN）在展期間也共同簽署合作協議、宣布駐村合作計畫，雙方將共同推選創作者至韓國富川，進行為期一個月的駐村創作後，發表提案，最終獲選之提案再參加文策院每年底舉辦的「TCCF 創意內容大會」爭取更多合作資源。

臺灣館中共有 82 間電影及電視業者參與，展出 241 部優質臺灣影視作品，包括傅天余導演新作，影后陸小芬睽違20年復出主演的《本日公休》；聚焦移民問題，由宋芸樺與香港當紅明星姜濤搭檔演出的《我的天堂城市》；葉如芬監製，金鐘新銳導演靳家驊首部執導劇情長片《小曉》；香港知名藝人鄭伊健聯手臺灣演員李沛瑜、李李仁、陳姸霏等人的懸疑劇《百萬人推理》；由林心如擔綱製作人，擁有吳慷仁、張榕容、林哲熹、楊貴媚等堅強卡司的家庭成長劇《有生之年》；由實力派演員夏靖庭、藍正龍、于子育、郭子乾等人合演的新型態家庭奇幻喜劇《百味小廚神》；由《華燈初上》劇中「光」的小姐們探訪臺灣營地的實境露營節目《光露營就很忙了》；人氣嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代2》，以及臺灣原創IP「米滷蛋」動畫《歡樂滷沙沙》等作品，展現臺灣多元又豐沛的創作能量。

國際影視產業人士於臺灣館洽詢商談（圖／文策院 提供）

而入選 HAF 的臺灣企畫案，在「發展中項目」（IDP）中，包含取材於臺灣真實事件、以黑色幽默方式述說一個發生在戲班家庭的瘋狂故事的《詐騙一家》；從食安、環保議題出發的《大豬圈》；改編自李維菁同名小說《人魚紀》，魔幻呈現臺北單身女子在城市中一切的疏離與親切 ；以及取材自 1995 年臺灣飆車年代、描寫青春躁動不安的時代回憶《狂飆》等。

在「製作中項目」（WIP）中，則有入圍南特影展國際提案工作坊的《莎莉》；以超 16 毫米底片拍攝、呈現臺灣家庭肖像的《春行》；由巴西、臺灣、阿根廷、德國合製，導演克雷伯曼東沙費侯監製的《魚睡覺的時候闔眼嗎？》；以及講述部落與家庭關係的《獵人兄弟》等企畫案。

其中，《詐騙一家》與《狂飆》為文策院「內容開發專案計畫-前期開發支持」支持項目；《大豬圈》為去年文策院與「美國電影協會」合辦的大師講堂暨提案競賽得獎的作品；《魚睡覺的時候闔眼嗎？》則獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資。

文策院全球市場處長王詠怡（右）與富川奇幻影展節目總監Ellen Y. D. Kim（左）代表宣布合作（圖／文策院 提供）

臺灣館參展作品線上型錄：https://pavilion.taicca.tw/2023-filmart/

臺灣館2023年春季參展作品宣傳影片：https://youtu.be/Sv7YgsDh7gU