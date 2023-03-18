《艾爾登法環》玩家純手工模型還原「王城羅德爾」 網讚細節美如4K光追特效全開

聯合新聞網／ 遊戲角落 KYLAT
圖／Sky Burkson @skyburkson
圖／Sky Burkson @skyburkson

《艾爾登法環》的「交界地」是一個龐大又充滿壯麗美景的世界，而在眾多令人印象深刻的地點中，其中一個最令人難忘的場景當然就是「王城羅德爾」。這座名為黃金之城的城市擁有著如同迷宮般錯綜複雜的架構，讓不少試圖前往黃金樹並成為艾爾登之王的玩家們，繞了好一段時間才找到正確的方向。

一位紙雕藝術家兼褪色者最近成功利用一個相當細緻的迷你模型，鉅細靡遺地重現了王城羅德爾黃金樹前的建築設計，ID 稱作「Sky Burkson」的他，過去常常打造過各種啟發自電玩遊戲場景的迷你模型。

就在 2022 年底，Sky Burkson 在一位《艾爾登法環》玩家的要求下，開始試圖用紙雕模型重現遊戲中的王城羅德爾，經過了數個月的精雕細琢後，他終於準備好要將他的最新創作公諸於世。

根據 Sky Burkson 的推特貼文，他在這項計畫中所花費的時間比他原本預料中的還要多出了一倍。這個迷你版王城羅德爾只要是靠純手工，藉由紙張並搭配少許椴木、牙籤、透明樹脂、花線，以及羊毛絮打造，並利用茶葉渣來呈現黃金樹的落葉，甚至連黃金樹根部盤繞的各種細節都完整呈現。

可想而知的是，Sky Burkson 並沒有完整呈現出整座王城羅德爾，畢竟那得花上更多的時間與空間，但光是這座建築物就充滿著細緻的王城羅德爾特色。中央的建築為女神瑪莉卡的寢室，後方則為通往王座間的樓梯以及黃金樹前的大門。右邊則能看到一株華金樹枝椏以及兩顆黃金種子，在地面的下方還有著通往避難空間的下水道。

此外，這個紙雕創作還充滿了各種出乎意料的小細節，像是在左邊的通道上還能看到一隻迷你版的「金面具」指著黃金樹的方向。而在下水道中，則有著一隻手指蜘蛛爬行著。另一方面，Sky Burkson 還利用黃色的 LED 讓這座城市的部分細節以及黃金樹本身散發一種金色的光芒。

以目前來說，Sky Burkson 並沒有打算要對外販售這座王城羅德爾紙雕模型，但玩家依然能夠前往作者的 Instagram 尋找更多聚焦製作過程的幕後照片。

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