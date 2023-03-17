《辛普森家庭：肇事逃逸》發行20周年 「全年齡向GTA」成跨世代搞笑經典作

由同名經典美式卡通延伸出的《辛普森家庭：肇事逃逸》(The Simpsons: Hit & Run) 於 20 年前左右正式推出（2003 年 9 月），也就是《辛普森家庭》最火紅的時期，但當時似乎沒有粉絲能料到這款遊戲過了那麼多年依然能夠在復古以及一般玩家之間維持著一定的熱度。本作由加拿大遊戲工作室 Radical Entertainment 打造，最初推出在 PS2、GameCube、Xbox 以及 PC 平台。

在最近接受 GamesRadar+ 網站的訪談時，《辛普森家庭：肇事逃逸》遊戲設計者 Joe McGinn 表示本作至今依然是評價最高的《辛普森家庭》改編遊戲，並對於本作至今依然備受玩家愛戴感到有些驚訝。這位製作人在日前於高中教導電腦科學課程時與幾位學生聊到了《辛普森家庭：肇事逃逸》，他詫異地發現不少學生玩過這款在他們出生前就已經推出的遊戲。

然而，《辛普森家庭：肇事逃逸》當年的開發過程對於 Joe McGinn 以及開發團隊來說並不是相當順遂。雖然團隊在 2000 年來臨前開發過的數十款遊戲也一樣，其中還包含了許多改編自《波波鹿與飛天鼠》和《魔鬼終結者》等 IP 的遊戲，Joe McGinn 的運氣卻在試圖開發這款《辛普森家庭》遊戲的過程中出現了一些變化。

圖／Radical Entertainment

Radical 工作室初啼試聲

根據他的說法，在他獲得第一份遊戲相關工作的三個月後，他們的發行商在同一天取消了四款團隊正在計畫的遊戲，Radical Entertainment 並沒有為此裁掉任何員工，他們在那之後也開始著手打造遊戲展示版以及相關提案。當時，Joe McGinn 聽說了福斯互動娛樂正在找人幫忙開發一款《辛普森家庭》競速遊戲。

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雖然不少遊戲工作室也都向他們提出了遊戲提案，但當時面臨多款遊戲遭到取消的情況卻意外為 Joe McGinn 帶來了優勢，因為這讓他們有人力能開發能驗證概念的展示版，而其他團隊只能提出書面提案。最終，Radical Entertainment 贏得了為《辛普森家庭》開發遊戲的機會。

然而，Radical Entertainment 於 2001 年推出的第一款《辛普森家庭》遊戲《辛普森家庭：行車糾紛》(The Simpsons: Road Rage) 表現並不理想，在短短的 12 個月內，團隊在還來不及站穩腳步就得要讓這款遊戲趕鴨子上架，作為新團隊的第一款遊戲，同時也是首次嘗試新主機平台，這讓他們備感壓力。

兒童版 GTA 誕生

《行車糾紛》並非一款成功的授權遊戲，仍讓 Radical Entertainment 的開發團隊有機會能夠從錯誤中學習，最終打造出了這款遊戲的精神續作《辛普森家庭：肇事逃逸》。

在回顧這款遊戲的開發秘辛時，McGinn 仍清楚地記得本作開發流程的起點，那就是物理引擎。在開發任何道路前，團隊必須先弄懂車輛的駕駛方式以及感受，並為這項開發計畫訂下了三個讓團隊陷入瘋狂的重點目標－有趣的駕駛遊玩體驗、探索身歷其境的春田市，以及不要忘記這是一款搞笑遊戲。

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然而，從前作《辛普森家庭：行車糾紛》的錯誤中學習並非 Radical Entertainment 團隊唯一一件帶入《辛普森家庭：肇事逃逸》開發過程的想法，適逢電玩遊戲的黃金時代，許多作品都為他們帶來了靈感。由於這款遊戲擁有著較高的預算，工作室能夠在不受太多限制的情況下打造精緻的 3D 環境，甚至還為此與《辛普森家庭》系列原作者 Matt Groening 展開了數個月的會談與測試。

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根據 Joe McGinn 的說法，《辛普森家庭：肇事逃逸》最大的靈感來源之一，就是當時許多團隊成員當時都在遊玩的《俠盜獵車手 3》，甚至還在提交給發行商的提案中將本作形容為「兒童版 GTA」。Joe McGinn 強調《俠盜獵車手》系列最大的重點就在於「探索」，不只探索世界本身，就連任務的過關方始也能讓玩家自由發揮。

即使《辛普森家庭：肇事逃逸》的遊戲機制和自由度並沒有像《俠盜獵車手 3》一樣豐富，但 Joe McGinn 和團隊依然吸收了這樣的原則。最終讓玩家有機會能夠在《辛普森家庭：肇事逃逸》中駕駛任何 NPC 的普通車輛，而非只能駕駛特定角色所擁有的精緻車輛。

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除了《俠盜獵車手 3》之外，《辛普森家庭：肇事逃逸》還深深受到了另外兩款遊戲的啟發，第一款就是最初於 PS1 平台上推出的《極道車魂》，因為團隊認為那款遊戲擁有著相當有趣且完美的駕駛系統，並將其視為了《肇事逃逸》物理引擎的設計目標，最終也成功開發出了類似的基礎，讓團隊能確保遊戲中的車輛開起來能感受到樂趣。

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至於另一個靈感來源則是《超級瑪利歐 64》，也就是「兒童版 GTA」這個概念中的「兒童」部分。在這部分，團隊將《俠盜獵車手》系列過於成人的內容移除，並用平台冒險取代。而這款任天堂旗下的經典遊戲也深深影響著《辛普森家庭：肇事逃逸》在角色以及視角操作上的設計。

辛普森一家都是可玩角色！

除了核心的靈感來源之外，《辛普森家庭：肇事逃逸》團隊也成功從其他地方極取了一些啟發。就如同前作《辛普森家庭：行車糾紛》一樣，《辛普森家庭：肇事逃逸》其中一個重點就是讓玩家有機會操作辛普森一家中的成員們，同時加入阿普等其他經典配角。

圖／Radical Entertainment

Joe McGinn 解釋荷馬和霸子都是相當明顯的可操作角色選擇，不過團隊中有不少成員當時已經到了快要成為父母的年紀，有些成員還已經有了女兒。因此，他們像發行商提出了讓玩家操作整個辛普森家庭成員的概念，當然除了奶嘴妹之外。其實當時並沒有太多開發商願意讓遊戲跳脫男孩取向的市場框架，發行商也對此感到相當遲疑。即使如此，Radical Entertainment 團隊最終依然贏得了談判，並找來了《辛普森家庭》動畫原班配音團隊參與其中。

圖／Radical Entertainment

莉莎也成為了 Joe McGinn 個人最愛的角色，因為每位配音員只有 4 個小時的配音時間，為莉莎配音的 Yeardley Smith 只需要為一位角色配音，所以莉莎最終擁有著比荷馬等角色更加豐富的台詞，但這樣的工作量也讓配音員感到有點疲累。

即使以現代的標準來看，《辛普森家庭：肇事逃逸》在銷量的表現似乎並不怎麼亮眼，但對於當時的 Radical Entertainment 團隊以及發行商 Vivendi Universal Games 來說仍然是一大成功。可惜的是，團隊和發行商最終依然面臨了關門大吉的命運。

身為一款在時隔 20 年後仍可以引發討論的經典作品，各種與重製或移植版的傳聞始終沒有停過。雖然 Joe McGinn 本人目前無法針對本作推出官方重製版的可能性發表任何消息，但他明確地表示自己也「樂見其成」。

責任編輯：芋仔 參考資料：GamesRadar+