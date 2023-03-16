《小熊維尼：血與蜜》導演欲打造「童年崩壞」電影宇宙 扭曲迪士尼童話及都市傳說

根據《小熊維尼：血與蜜》導演的說法，他目前正計畫要打造一個讓各種童年回憶中的角色化為恐怖怪物的「扭曲」電影宇宙，這意味著在大幅改編自經典童書系列的恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》於今年 3 月在台上映後，觀眾們之後還會看到更多徹底摧毀童年的恐怖電影。

在接受好萊塢報導者的訪談時，《小熊維尼：血與蜜》導演 Rhys Frake-Waterfield 表示在《小熊維尼：血與蜜》之後，他將會把魔爪伸向另一部經典童話－《小飛俠》，並暗示觀眾將在片中看到一位嚴重肥胖而且正在戒毒中的小叮噹（Tinker Bell）。

而另一部正在計畫中的《小鹿斑比：清算》則會讓這隻可愛溫馴的小鹿搖身一變成為一隻駭人的殺戮惡獸。這意味著如果 Rhys Frake-Waterfield 的計畫能順利成真的話，那觀眾們將會看到一部如同漫威電影般的龐大宇宙，只是主角是一群徹底崩壞的童年角色。

圖／Jagged Edge Productions

「我們目前概念是試著讓他們全部存在於同一個的世界中，所以我們可以展開某種跨界合作。不少人都傳訊息表示他們真的很想看斑比大戰維尼。」導演表示。

雖然在提到《小熊維尼》、《小鹿斑比》以及《小飛俠》時，不少人都會立刻聯想到由迪士尼發行的經典動畫電影，但這些作品的原作童話故事其實都已經進入了所謂的「公有領域」，也就是說任何人都可以在「完全不需獲得授權」的情況下針對這些作品進行任何形式的改編。而除此之外，Rhys Frake-Waterfield 還表示他目前其實還有著其他更加豐富的計畫。

圖／Jagged Edge Productions

「外頭其實還存在著許多與迪士尼完全沒有任何關聯的點子，大量的古老童話、都市傳說以及一些與人們的童年息息相關的概念，那些都是我想要納入這個扭曲另類現實的作品。」

在《小熊維尼：血與蜜》中，Craig David Dowsett 和 Chris Cordell 飾演了擬人化的維尼以及小豬。故事講述了他們的人類好友克里斯多福羅賓因為去上大學而離開了他們，導致維尼和小豬找回了他們身為動物的本性，開始為了覓食而殺人。本片在台灣已經確定由可樂電影代理，並預計將在 3 月 3 日正式上映。