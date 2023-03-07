文策院攜業者搶全球最大童書展疫後商機 出版社參展成長近四成

全球童書出版界的重要盛會「義大利波隆那兒童書展」於 3 月 6 日至 9 日舉行，在其被譽為插畫界奧斯卡的插畫展中，臺灣創作者潘心屏、陳瑋璿與黃亮昕從全球 4 千多位創作者中脫穎而出、獲選入大會插畫展。為協助國內出版業者掌握海外市場動態、拓展臺灣創作者國際連結，文化內容策進院（文策院）設置臺灣館、舉辦國際版權媒合會，協助近年獲獎並有出版作品的臺灣創作者前往參與大會工作坊與簽繪活動，並安排國際獎項評審與創作者進行作品探討，加深臺灣與國際市場的交流，以期達到壯大臺灣內容的國家政策目標。

文策院院長李明哲表示，今年參與臺灣館展出的出版社較去年成長近四成，顯示業界對童書版權外銷前景看好，加上臺灣作品連年獲波隆那插畫展大獎，凸顯臺灣創作能量具有國際商機，，今年更適逢大會六十週年，各國專業人士踴躍參與，文策院鼓勵業者拓展海外市場，期待能促成更多跨國版權合作。

臺灣館於義大利時間 3 月 6 日下午舉辦開幕酒會，多國產業代表與專業人士出席致賀，包含波隆那大會代表、比利時出版協會、瓜達拉哈拉書展、法國出版協會、波蘭書協、韓國書協等機構。臺灣駐義大利代表處大使蔡允中於酒會中致詞時恭喜獲獎與入選的創作者，他表示，臺灣參與波隆那兒童書展已經超過30年，和義大利也建立了長期的文化交流與合作關係，在政府對出版產業的支持下，相信未來國際出版人對臺灣創作者與出版社會更為熟悉，並提升合作的機會。

各國產業與機構代表齊聚臺灣館開幕（圖／文策院 提供）

今年臺灣館由台北書展基金會協助策劃，攜手48 家臺灣出版社參展，展出 238 件出版品，並邀請曾獲波隆那拉加茲獎的鄒駿昇操刀，延續 2022 年展場設計概念「 Taiwan Stories Market 」，展現臺灣圖像作品多樣的題材與多彩的風格，館內由 「Books From Taiwan」總監劉孟穎，以及資深英美童書採購的董欣佳擔任駐館版權人員，協助國際專業人士了解館內臺灣出版品。

臺灣館規劃不同主題區域，展示各類具海外銷售潛力的作品，包含「主題書區：動物同伴」、本次隨團參展創作者作品的「重點創作者區」、最新年度童書和漫畫類選書的「Books From Taiwan 專區」、集結國內金鼎獎與金典獎等獲選圖像作品的「得獎書區」，以及國內業者特色作品的「出版社專區」等，推薦符合國際市場的圖像作品，營造更多海外授權與合作商機。

為協助國內業者主動向國際專業人士推介，文策院舉辦 2 場版權交流媒合會，邀請包含拉脫維亞與巴西等國版權人員，進行雙向版權推介與國際圖像作品情報交流。另外，本次隨團的創作者林廉恩、薛慧瑩、葉馨文、陳瑋璿與黃亮昕等人，除了將在臺灣館舉辦簽繪活動，另外還有一場與臺灣音樂家葉懷然於創作者沙龍舉辦的插畫家音樂會。

今年臺灣出版作品除了入選大會插畫展，亦有孫俊的《誰的襪子》獲得拉加茲獎漫畫類（COMICS-EARLY Reader）首獎，以及 5 部作品獲選進入2023 BRAW Amazing Bookshelf Selected （2023 波隆那拉加茲獎——精選100本好書 ），包含海狗房東與陳沛珛《他們的眼睛》、于小鷺《Somewhere 好地方》、林小杯《假裝是魚》、鄒駿昇《捉迷藏》，以及楊雲萍與王春子《冷不防》等。

與拉脫維亞產業代表進行媒合推介會（圖／文策院 提供）

臺灣館陳列各式臺灣作品（圖／文策院 提供）

臺灣館陳列各式臺灣作品（圖／文策院 提供）

波隆那兒童書展線上臺灣館：https://taiwan-bcbf.taicca.tw/

臺灣館型錄：https://taiwan-bcbf.taicca.tw/wp-content/uploads/2023/02/2023BCBF_TaiwanPavilion_Catalogue.pdf

Books From Taiwan 臺灣圖書版權推廣計畫：https://booksfromtaiwan.tw/