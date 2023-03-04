人氣漫改劇《放學後戰爭活動》文相敏大戰外星怪物

聯合新聞網／ udn STYLE Lily
圖／擷自instagram、文相敏instagram
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今年三月即將開播的韓劇話題滿滿，包括宋慧喬《黑暗榮耀2》、薛仁雅、張東潤《Oasis》、辛叡恩《花書生熱愛史》、安宰賢《真的出現了！》、苞娜《朝鮮律師》等等，每一部的劇情與選角都讓網友們期待值破表。而去年在《王后傘下》中有出色表現的「成枏大君」文相敏也在這波新劇潮中，飾演的還是形象破格的放屁帥哥！

TVING將在三月推出的《放學後戰爭活動》自人氣，講述地球陸續出現不明怪物，紛紛從天空中降落。前所未有的國防危機，連高中生都被命令動員起來，三年二班的學生在高考前50天放下筆，改拿槍開始了嚴格的軍事訓練，學校瞬間變成軍校，從那天起他們不再是學生。

《放學後戰爭活動》將由《臨時制先生》成勇日導演與《耀眼》李南奎編劇、新銳作家尹秀共同打造，演員陣容包括《雙甲路邊攤》申譞洙、《女神降臨》林世美、《魔女二部曲：另一個她》金基海、《遠看是蔚藍的春天》崔玟熙、權恩彬、《弱美男英雄》金秀謙、李妍、《青春紀錄》金民哲、《財閥家的小兒子》金正蘭、《王后傘下》文相敏等人。

而文相敏此次將飾演加拿大韓裔轉學生王泰萬，雖然外表搶眼、身材高大，不過據他的同桌同學表示他其實屁很多，無時無刻都在放屁！讓人好奇他會怎麼詮釋這麼有特色的黑洞帥哥。

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