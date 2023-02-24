解鎖愛的方程式！來「讀創故事」閱讀愛情的一萬種可能

愛，像是一道數學題，既是簡單的公式，也是複雜的公式。簡單與複雜之間，我們尋覓著屬於自己的愛情方程式。

有一個愛情公式：愛情＝承諾+付出+包容+犧牲+痛苦+爭吵+委屈+收穫+幸福

從這個公式說明了：感情生活和我們的日常生活一樣有酸甜苦辣，但是你可以在苦悶的生活中尋找自己的快樂。關於愛情的方程式，你了解多少呢？聯合線上旗下的內容創作平台「讀創故事」，帶您看看愛情的一萬種可能。

書名：《放棄虛偽幸福之後的我》 作者：喘氣的蠟燭

愛情=勇敢+幸福

林潔雨與曾偉浩有兩個小孩，是大家口中的完美家庭，林潔雨是人人羨慕的貴婦，無意間直擊先生曾偉浩與年輕女子親暱的用餐！林潔雨一時之間竟然不知道該怎麼辦。

盡管她也早就懷疑過，老公整天不回家可能是在外面有人，但當這一切赤裸裸地呈現在眼前，她還是像被捅了一刀般失措，淚珠子傾刻斷了線往下掉。

一個個路口擺在林潔雨面前，該不該離婚？離婚之後怎麼安排？是帶著虛偽幸福的面具裝聾作啞過下去，繼續享受貴婦的生活？還是珍惜未來的日子，為自己而活，活出自己？





書名：《親愛的，賭一把？》 作者：凡夏

愛情=幸運+賭注

一場慶功宴，讓穆嚴鋒對原本毫無交集的藍茜留下深刻的印象。靠運氣把妹無往不利的他居然栽了個跟斗，猜錯名字、猜錯酒，不信邪的他甚至不管身份，和職員玩起猜硬幣遊戲。

藍茜看了眼擺在桌上的合約，又抬眼瞪著該坐在這位子上的男人，沒好氣地回問：「先前已經賠了不少，你還要賭這把？」只見那雙招蜂引蝶的桃花眼眨了眨，接著可憐兮兮地耍起無賴，「所以妳得簽，否則我賠了夫人又折兵。」

他是她的瘟神，是她惹事的開端，但卻是撫平他藏在心中深處傷口的第一人。穆嚴鋒：我靠運氣得到很多，但運氣最好的事是遇見妳。





書名：《前世‧前事》 作者：夏昀光

愛情=承諾+犧牲

當他第一眼看見羊墨華時，便知道眼前這位女子是他輪迴四世不停尋覓的女子：西晉惠帝司馬衷的第二任皇后─羊獻容。而他，就是西晉懷帝司馬熾。洛陽城被匈奴族屠各部前漢大將軍劉曜攻破時，羊獻容留給他一份承諾：「緣未盡，來生還。」自此，司馬熾不斷記著自己每一個前世，不停輪迴，只為尋找羊獻容，讓她兌現她給他的承諾。

但這終其一生，竟只有短短十年。再度見到她時，他就知道她是他當年傾盡一切想廝守的羊皇后，他記著那終其一生的承諾，但不想再只是短暫的十年。她，曾給了兩個男人承諾，重新轉世的她，是否還能記得？

愛的方程式沒有唯一解，在別人的故事裡，也能盡情感受愛情的甜蜜和幸福，閱讀經典愛情小說，從中領略愛情的悲歡離合，也讓我們學著成為更好的自己。

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