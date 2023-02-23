小孤獨生日快樂！《孤獨搖滾》推出生日紀念商品，把小孤獨帶回家
這個月 21 日就是《孤獨搖滾！》主角後藤一里的生日啦！由於時差的關係，日本已經開始為小孤獨慶祝，動畫發行商更配合吉他英雄的誕生祭，推出生日紀念商品，來把各種小孤獨帶回家。
🄶🄾🄾🄳🅂— TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式 (@BTR_anime) 2023年2月20日
後藤ひとり誕生日記念グッズ予約開始🎉
個性的なグッズが多数登場🎁
一緒に誕生日をお祝いしましょう🙌
▼詳細・予約はこちらhttps://t.co/b85pD7rHts#ぼっち・ざ・ろっく#後藤ひとり生誕祭 pic.twitter.com/EQJ4Q4yI21
本次紀念商品陣容包含畢卡索畫風的小孤獨帆布藝術、消極後藤一里桌曆、神機錯亂地毯、完熟芒果保溫杯及融化的小孤獨杯墊、野錘蛇襪子、後藤一里衛生紙盒，最後還有木偶化小孤獨手偶。
各項商品即日起已開放預約，期限至日本時間 3 月 12 日 23:59 止（台灣時間同日 22:59），相關商品預計 5 月下旬陸續出貨，有興趣入手的讀者可參考 Aniplex+ 商店頁面說明。
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