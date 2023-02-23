慶祝小孤獨生日！日本漫畫改編《孤獨搖滾》動畫一舉放送全12話

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圖／芳文社・アニプレックス
圖／芳文社・アニプレックス

《孤獨搖滾！》TV 官方昨（16）日宣布，為慶祝主角後藤一里生日，2 月 21 日將一舉放送動畫全 12 話。

根據官方消息，《孤獨搖滾！》動畫全 12 話播出會在日本時間 21 日的 19:00-24:00（台灣時間同日 18:00-23:00）這段區間，於多玩國（ドワンゴ、DWANGO）旗下影音平台 niconico 動畫上播出。

由於連播活動當日 2/21，是作品設定上小孤獨的生日，因此宣傳圖片上可見「後藤一里誕生祭」（後藤ひとり誕生祭）的字樣，藉此與粉絲一同慶祝小孤獨又大了一歲。

無論是看過還是沒看過《孤獨搖滾！》的人，在此重大的日子裡入坑、回味肯定別具意義，惟須注意的是，niconico 動畫放送會擋台灣 IP，鐵了心想追的人，這時候可能會需要 Surfs@#$%!@（被拖走）。

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