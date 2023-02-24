童話改編類魂《P的謊言》宣布皮諾丘嘴遁8月開嘴 反派西蒙、縫合怪ERGO現身

遊戲開發商 NEOWIZ 今（20）日釋出類魂動作 RPG 新作《P的謊言》（Lies of P）遊戲發布月預告，宣布皮諾丘將於今年 8 月開始胡說八道。

《P的謊言》是以美麗年代為背景的皮諾丘童話改編殘酷動作遊戲，本作中城市滿目瘡痍宛如凶宅，人性喪失殆盡。玩家將扮演城鎮克拉特遺留的玩偶皮諾丘，克服所有的威脅尋找杰斐特老翁，過程中必須適時地發揮說謊的技巧。

在本次公開的預告中，揭露一位名叫「西蒙」（Simon）的人物，並透過其口描述一個即將發生的邪惡儀式，召喚出縫合怪「ERGO」。

圖／NEOWIZ

《P的謊言》預計 2023 年 8 月推出，登陸 Steam、PS4/PS5、Xbox One/Xbox Series X|S，首發加入 Xbox Game Pass 遊戲陣容，支援繁體中文。