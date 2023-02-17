歐洲電影市場展恢復實體舉辦 文策院攜臺片重返柏林

世界三大影展之一的柏林影展，其平行產業活動「歐洲電影市場展」（European Film Market）於 2 月 16 日至 22 日盛大登場，今年為疫情後首度恢復實體舉辦，預估將吸引上萬名全球產業人士及國際買家參與。文化內容策進院（文策院）為協助臺灣業者掌握經濟復甦後的交易熱潮，除了設立臺灣館，攜手 40 家影視內容業者、展出 90 件作品，將於「國際合製市場」單元中，向全球業者介紹臺灣的國際合資合製資源，並在 2 月 18 日舉辦臺灣提案專場（Spotlight on TAIWAN Pitching Session），向國際投資買家推介 3 部具跨國合製潛力的作品企劃案，期待促成更多臺灣與國際產業合作，助攻業者開拓全球市場。

文策院院長李明哲表示，柏林影展與歐洲電影市場展是全球影視產業的年度盛會，無論是獨立製作的藝術電影或商業類型作品，都匯聚在此尋求曝光與合作商機，而臺灣擁有自由的創作環境以及完整的產製技術，文策院期待透過貼近市場需求的資源，吸引國際團隊選擇臺灣作為合作夥伴，讓臺灣文化內容走向國際。

在影展方面，由臺新法葡四國合資合製、獲文策院投資之作品《明天比昨天長久》入圍「新世代單元」（Generation 14plus），角逐該單元最高榮譽的水晶熊獎（Crystal Bear），該片為新加坡新銳導演姚志衞執導作品，由戴立忍及新加坡新銳演員陳嘉良領銜主演，描述由臺灣搬到異鄉新加坡展開新生活的單親爸爸與兒子之間的故事；而由苗華川擔任製片、林書宇導演的新作企劃案《小雁與吳愛麗》則入選「歐洲電影市場展」中「國際合製市場（Co-Production Market）」單元的「Talent Project Market」項目。

而影展專為新興電影工作者籌劃舉辦的「柏林新銳營」（Berlinale Talents），今年共有4位臺灣影人入選，包含製片苗華川、攝影師張鍾元、導演翁語彤，以及影評人甜寒等人。

臺灣館實體回歸柏林歐洲電影市場展，國際買家洽商熱烈（圖／文策院 提供）

另外，文策院於「歐洲電影市場展」設立之臺灣館，在文化部影視及流行音樂產業局的支持下，展出豐富多元的臺灣作品，包含入選 2022 年威尼斯創投市場展「內容合資市場」單元的新銳導演蘇奕瑄首部劇情長片《青春並不溫柔》、曾入選鹿特丹影展的陳宏一導演新作《新的一天》、金馬獎最佳劇情長片《一家子兒咕咕叫》、柯震東首部執導電影《黑的教育》、李烈與黃江豐監製的最新力作《周處除三害》，以及入圍釜山影展「「超廣角紀錄片競賽單元」（Wide Angle Documentary Competition）的《家族樹》等作品。

臺灣館亮點作品於國際媒體 Variety 專題報導，提升台灣作品能見度（圖／文策院 提供）

文策院為協助臺灣團隊爭取國際合作機會，於 2 月 18 日舉辦臺灣提案專場（Spotlight on TAIWAN Pitching Session），邀請國際專業人士與投資買家，主動推介 3 部具跨國合製潛力的作品企劃案，包含甫以《無法離開的人》拿下 2022 年威尼斯影展 VR 大獎的導演陳芯宜，將帶來劇情長片企劃《樹人》；曾以短片作品《安眠旅舍》曾入選 2020 年坎城影展電影基石單元的導演王凱民，將介紹首部劇情長片企劃《蟲》；紀錄片企劃《大風之島》則是導演許雅婷連續拍攝長達 20 年，完整記錄臺灣民主歷史中的樂生療養院事件。