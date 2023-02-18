遊戲改編HBO影集 《最後生還者》LGBT情節惹部分觀眾不滿

改編自遊戲的 HBO 影集《最後生還者》自播出後吸引龐大觀看數，但其露骨的 LGBT 元素，以及和原著不同的改編情節，卻同時引發部分觀眾不滿。

在接受英國 GQ 雜誌採訪時，飾演艾利的演員貝拉‧拉姆齊提到許多粉絲對劇情中 LGBT 情節的反應，她說「我其實沒有很擔心，我相信人們只會看他們想看的部分，但如果你因為有同性戀、有跨性別者出現就放棄這齣劇，那是你的選擇，而你會因此錯過我們。」

引發反對聲潮的是 1 月 29 日播出的第三集，與遊戲中僅僅暗示兩人間的同性情愫不同，該集詳細講述了比爾和法蘭克相遇、相愛到離開人世的過程。雖然補足了遊戲看不到的浪漫情節而受到喜愛，但也被批評過於刻意和乏味。

節目聯合運營人 Druckmann 和 Craig Mazin 對此表示，與原作遊戲的不同，將會幫助完整喬爾這個角色的後半詮釋。但卻仍舊無法抵擋網友在網路電影資料庫 IMDB 上留下的大量惡評。

這也並非這個系列第一次受到抨擊，當《最後生還者 二部曲》在 2020 年推出的時候，粉絲很快地發現喬爾在遊戲初期就領了便當，喬爾突如其來的死亡引起許多人不滿，於是他們將怒火轉到殺死喬爾的兇手，也是新主角的艾比上，大量死亡威脅被送到艾比配音員的面前，開發人員也持續在遭受辱罵。

遊戲總監尼爾‧德魯克曼當時在推特上回覆「你可以喜歡或討厭這個遊戲，或分享其他看法，但不幸的是我收到太多關於卑鄙、仇恨與暴力的回應。」

HBO 改編的第二季將從《最後生還者 二部曲》的地方開始，貝拉‧拉姆齊在訪談中提到的跨性別者很有可能就是指在第二季中出現的列夫，列夫不符合宗教教義的行為讓他被眾人排斥並被趕出聚落。不過 HBO 的改編也可能大幅改變列夫的劇情，為這個角色帶來全新可能。

參考資料：kotaku