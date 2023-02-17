《PLUTO ～冥王～》 改編動畫登Netflix 重現科幻懸疑經典

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圖／Netflix Japan
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之神」手塚治虫一生畫了數百部漫畫，包括《怪醫黑傑克》《三眼神童》《小白獅》等等名作，開創日本動漫產業不可撼動的地位，啟發後世無數創作者，比如漫畫家浦澤直樹於 2003 年至 2009 年間連載的科幻懸疑漫畫《PLUTO ～冥王～》，就是向《原子小金剛》致敬的作品，擺脫原作走出專屬風格且在全球獲獎無數。

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今（15）日宣布推出同名系列《PLUTO ～冥王～》，將於今年內播出，2017 年由 GENCO 出品、Studio M2 製作，經過視覺翻新與特效再製，4 分鐘預告片展示經典的明日世界，沒有任何對白，以交響樂 BGM 凸顯流暢的動作場面及爆炸場景。

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據クランクイン報導，本作集結金獎動畫電影《謝謝你，在世界的角落找到我》團隊，由 MAPPA 的真木太郎與 GENCO 的丸山正雄擔綱執行製作人，蓋吉特聲優為藤真秀，小金剛由日笠陽子、烏蘭由鈴木實里配音演出。

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《PLUTO ～冥王～》劇情自《原子小金剛》篇章〈地上最大機器人〉（地上最大のロボット），背景在人類與機器人共同生活的時代，有不明威脅出於恨意企圖殺害七位「世界上最優秀機器人」，七大機器人之一的機器刑警「蓋吉特」為了阻止慘劇發生而展開調查。

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據悉當時浦澤直樹想畫的是手塚遺作《火之鳥》，但沒有獲得官方許可，直到「小金剛」的生日 2003 年 4 月 7 日即將到來，手塚製作公司找上浦澤重製〈地上最大機器人〉，《原子小金剛》正好是影響他最深遠的作品，以原作的配角蓋吉特擔綱主角，重新設計人物與作畫風格，添加浦澤擅長的懸疑劇情。

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