改編自馬伯庸歷史讀本 張若昀化身古裝「數學天才」

張若昀過去出演的「慶餘年」、「雪中悍刀行」與「警察榮譽」等劇都極具口碑，表演獲得很高評價，更被網友稱為「信看昀（因信任而看的張若昀）」、「有他就是好作品」。而他主演的「顯微鏡下的大明之絲絹案」於9日於愛奇藝國際站開播，讓戲迷相當期待。

張若昀(右)與費啟鳴劇中飾演好友。(圖：愛奇藝國際站提供) 杜沛學

「顯」劇改編自馬伯庸的歷史讀本「顯微鏡下的大明」六案中的「絲絹案」，並且由他親自下場擔任編劇，張若昀在劇中飾演數學天才帥家默，是一個癡迷於算數、不擅人際溝通的算呆子，他從縣衙稅簿中意外發現該縣承擔了周圍七縣百餘年的絲絹稅賦，由此開啟從縣衙到府衙乃至更高行政單位的撥亂反正之路。

曝光最新預告中，張若昀用幾句短台詞「因為他是錯的，而錯誤必須改正」細微表情跟談吐表現，就將帥家默對真相的執著還有社恐性格人物立體化，中式美學布景外加市井輕喜劇風格題材，該劇也是第一部以算數為主題開展的古裝劇，預告一出就引起觀眾期待。

張若昀在「顯微鏡下的大明之絲絹案」中飾演數學天才帥家默。（圖：愛奇藝國際站提供） 杜沛學 張若昀主演的「顯微鏡下的大明之絲絹案」備受戲迷期待。（圖：愛奇藝國際站提供） 杜沛學