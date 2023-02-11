山下智久挑戰「神之雫」！取材自日本暢銷同名漫畫作品

日本男星山下智久繼Netflix「今際之國的闖關者」第2季、HBO「東京之惡」、「極地闇殺」後，再演出Apple TV＋影集「神之雫 Drops of God」（中文暫譯），取材自日本暢銷同名漫畫作品，這部題材新穎、被譽為經典傑作的故事，講述在日本東京的知名葡萄酒評論家Alexandre Léger過世後，遺囑說明他的女兒和養子要成功找到他所選出世上最出色的葡萄酒，誰先達成任務就能得到他留下的龐大遺產和酒莊。

Apple TV＋為凸顯影集國際化，也將原著中Alexandre Léger 的親生子女部分改為因婚姻破裂、與母親同住在法國的法籍女兒，由法國新銳女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）飾演。山下智久所飾演的養子遠峰一青，也將與芙洛兒在影集中有大量對戲，再次展現他流利的英文與邁入國際市場的重要里程。

「神之雫 Drops of God」今年將於Apple TV＋上映，第1季共8集，日本地區則由Hulu Japan播出。

山下智久自從去年演出Netflix「今際之國的闖關者」第2季、HBO「東京之惡」、「極地闇殺」之後，進軍Apple TV+演出新劇「神之雫 Drops of God」。圖／摘自Netflix 陳建嘉 芙洛兒潔芙莉爾將與山下智久合作。圖／Apple TV+提供 陳建嘉