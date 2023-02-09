改編自暢銷小說 珍妮佛嘉納主演愛情懸疑新劇「殘句線索」
改編自暢銷小說的全新愛情懸疑影集「殘句線索」，由好萊塢女星瑞絲薇斯朋親選自她的「Reese’s Book Club 」書單，並由其擁有的製片公司 Hello Sunshine製作，影集由珍妮佛嘉納主演並身兼監製。
故事講述一名為人繼母的妻子漢娜(珍妮佛嘉納 飾)以為終於找到一生摯愛，在某天丈夫歐文突然離奇失蹤後，她渴望且剛得到的平凡小家庭就此有了遽變。歐文下落不明，FBI逮補了歐文的老闆，漢娜才發現原來歐文不是他自稱的那樣......。漢娜不僅得找出丈夫失蹤的原因，還得面對正值叛逆青春期的16歲女兒貝莉。貝莉由在影集，「東城奇案」澳洲新生代演員安格瑞萊絲所飾演，而她身上有著解開謎題的關鍵。
影集由原著小說「The Last Thing He Told Me」作者勞拉戴夫（Laura Dave）和曾以「驚爆焦點」獲得奧斯卡最佳原創劇本的喬許辛格（Josh Singer）共同改編，這也是這對才華洋溢的賢伉儷初次攜手執筆同一部作品，由新科導演「沼澤謀殺案」奧利維亞紐曼（Olivia Newman）執導。影集共7集，於4月14日在Apple TV+首播兩集，每週五更新一集。
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