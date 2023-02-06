台北國際書展閉幕 「CCC夢境博物館」創下逾萬人次參觀

台北國際書展於昨（5）日順利閉幕，文化內容策進院「CCC數位平台」的「CCC夢境博物館」攤位人潮踴躍，創下了逾萬人次參觀，吸引許多熱情讀者參與現場解謎活動、體驗在數位平台看臺漫；書展期間，「CCC夢境博物館」舉辦 2 場臺漫座談，場場爆滿，粉絲出席踴躍，透過創作者、計畫主持人以及 Podcast 主持人間的對談，讓讀者深入認識作品的緣起及幕後故事， 2 場座談會後，讀者們也熱情找創作者們合照及簽名。

讀者在攤位現場體驗以數位平台閱讀臺漫。圖／文策院提供

「CCC夢境博物館」的 2 場臺漫座談活動，分別是《Have I Found You?》是羅禾淋教授的「造血幹細胞資料庫創作計畫」推出的作品，由金漫獎得獎作者星期一回收日與《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂共同創作；以及《九號天鵝》作者六牧與 Podcast 尼爾喝牛奶的主持人尼爾及 Woffy 對談，探討作品中的心理議題。

由漫畫家星期一回收日及作家吳曉樂共同合作的《Have I Found You?》作品座談由羅禾淋教授主持。羅禾淋開場時分享，大眾要具備正確的公衛知識，難度很高，透過文本與漫畫，更能激起大眾的興趣與感動，也能因此認識建置造血幹細胞資料庫的議題；未來也有將故事影視化的計畫，期待透過參加國際影展，讓全球的民眾一起關心這個議題。

左起作家吳曉樂與漫畫家星期一回收日。圖／文策院提供

吳曉樂首先分享，為了讓大家更能產生共鳴，她在創作前閱讀了大量血癌患者的故事，讓她觀察到，大眾與患者在「孤獨」以及在面對未來的不確定上，非常能產生共鳴，因此創造角色時，先從「孤獨」切入，讓讀者能同理角色，進而進入故事。

星期一回收日也分享，在學生時期經歷分組時找不到同伴的徬徨心境，跟血癌患者找不到捐贈者的心境非常有共鳴；為了讓更多人認識此議題，他創作時著重在讓讀者可以更容易閱讀，因此增加粉紅色的色調，除了接近「血」的顏色能扣合主題，也創造出溫暖、溫馨的氛圍。在這次的作品中，他也置入了過去作品的《九命人-溺光》男主角與這次作品中的病患配對成功的彩蛋，隱含將生命延續下去的寓意。

《Have I Found You》作品座談大合照。圖／文策院提供

《九號天鵝》作品座談中漫畫家六牧分享，作品發想自她偶然看見阿姆斯壯登月50週年的紀念展，感受到太空人為登月做了很多犧牲，才能達到目標，並進入一種追求平靜心境的迷人之處。說到作品中的角色，她則分享自己對「從 0 到 1」的過程深深著迷，機器人也是這種變化的載體，因此選擇機器人作為作品中的重要角色。

《九號天鵝》創作者六牧。圖／文策院提供

六牧也強調，「遠方等於太空，等於歸屬，等於故鄉」的概念是整部作品核心，《九號天鵝》從短篇漫畫發展成為長篇的過程中，劇情有許多修改，但她仍與編輯爭取留下這個概念，甚至在一篇論文中，找到相似的概念作為依據。最後她也透露，故事雖仍在連載中，不過結局已經設定完畢，作品中的複製人主角是來自真實生活的原型角色，原型人物在真實生活中做出了某項決定，因此她決定讓作品中的主角有一樣的走向。

主持人 Woffy 則在線上回應，作品從原先的短篇版本，改為完整的長篇，每個角色都變得更為立體，是一種純粹的魅力，也讓故事不受篇幅限制，更加完整；他也回饋，劇中的機器人與人類樣貌相差甚遠，讓喜歡「機性戀」這個主題的讀者很有共鳴。尼爾則說，《九號天鵝》內科技的範疇並不會太高，降低讀者進入作品的門檻，但仍可以從小細節發現作品內關於科技的元素。

《九號天鵝》作品座談大合照。圖／文策院提供