温昇豪號召徵劇本 「返校」編劇：想看生猛作

由演員温昇豪、洪慧芳、製作人柴智屏等演藝圈知名導演、編劇擔任評審，七十六號原子主辦，「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」1日正式開放徵件，温昇豪表示，創作者在盡情發想故事的同時，不一定會注意到拍戲執行上的可行性，身為評審，「我們更要藉由自己的經驗，譬如多年來拍戲，看過這麼多劇本的經驗，做為幫助與提點」。

温昇豪多次入圍金鐘，更曾擔任金鐘評審，做為徵選劇本評審，他著重不同面向，認為每位投稿者都擁有滿腔的創作熱情，身為評審不能有主觀意見，以免將他們的夢想給扼殺掉，但編劇在天馬行空創作過程中，不一定會注意到執行面的可行性，為此他將以自身拍戲經驗，多給予協助。

洛杉磯第8屆亞洲國際電影節最佳女主角洪慧芳，笑說自己其實喜歡走心或文藝類的故事，但身為評審必須丟掉一切，拋空自己的角度來面對所有作品。「我們會從每個作品角度出發了解他們的故事，從中找出你的創意與閃光點。但除了創意之外，邏輯性與合理性很重要，若故事邏輯無法建立就會無法說服觀眾。」

至於投稿故事類型，「俗女養成記2」金鐘編劇范芷綺透露故事原創性、獨特性與熱情都很重要，希望能從作品中看到獨屬於你的東西。「返校」、「當男人戀愛時」編劇傅凱羚則坦言想看到生猛、有生命力的作品，且能面對市場但不會被市場侷限，能從作品中看出你的企圖心。專業出品人郝柏翔則表示除了新鮮、創意的題材之外，故事的架構也非常重要，在創意中包含可執行性，能將故事成功發展成影視作品。

由七十六號原子主辦，南韓Blintn、GroupM群邑媒體集團、米神國際、風度影業、南炬有限公司、凱渥TDI、新加坡潙堯電影聯合協辦，「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」即日起至4/14開放徵件，作品鎖定電影長片及迷你/電視劇集，世界各地的華文與英語創作者皆可報名，最終將選出中英與英文項目各三位優勝者，並將有如名人講堂、提案工作坊等系列活動。詳情請洽「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」官方網站與臉書粉絲專頁。

洪慧芳擔任「亞洲說」原創故事徵集大賽評審。圖／七十六號原子提供 陳慧貞 温昇豪擔任「亞洲說」原創故事徵集大賽評審。圖／七十六號原子提供 陳慧貞