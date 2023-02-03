突破耽改禁令！井柏然、宋威龍BL劇空降 秒登微博熱搜榜

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
「張公案」改名為「君子盟」悄悄上線。（取材自微博） 張詒宣
「張公案」改名為「君子盟」悄悄上線。（取材自微博） 張詒宣

井柏然、宋威龍主演的劇「張公案」，2020年底拍攝完畢後，原先傳出2021年8月定檔，但疑似因大陸廣電總局的「堅決抵制流量至上，耽改之風等泛娛樂化現象」政策，導致該劇遲遲無法播出，讓一堆翹首以盼的粉絲等了又等，如今「張公案」改名為「君子盟」、刪減劇情後送審正式空降，為粉絲新年開工後獻上大禮。

大陸影視近幾年政策與禁令，讓許多BL、耽改劇胎死腹中，其中網劇「張公案」自作家大風颳過同名網絡，2020年12月殺青，本已公開預告、劇照，但疑似因大陸政策阻礙，遲遲等不到開播消息。

今年初曾有大陸娛樂博主透露該劇將開播，如今（30日）已在騰訊視頻、WeTV台灣站看到「張公案」改名為「君子盟」上線，且一次就能觀賞10集。消息一出，許多網友紛紛在微博上熱議，該話題甚至登上微博熱搜榜前5名：「終究還是井柏然、宋威龍贏了」、「估計今年拿這部劇試水溫」、「今晚和井柏然哥哥一起探案」、「一種不敢聲張，扔下就跑的感覺」、「給你一種隨時下架能看就是緣的感覺」。

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