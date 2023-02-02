改編自同名生存遊戲 《最後生還者》好評勢如破竹 HBO續訂第二季！

改編自頑皮狗同名生存遊戲的真人影集《最後生還者》推出頭兩集收穫媒體與觀眾不少好評，隨著第三集播出在即，今（28）日稍早官方宣布 HBO 將續訂第二季，「我感到相當謙卑與榮幸，坦白說，有這麼多觀眾收看並關注我們重述喬爾與艾莉的旅程，與 Craig Mazin（導演）、演員、工作人員及 HBO 的合作徹底超乎我的預期，」頑皮狗總裁暨本作主創、執行製片人 Neil Druckmann 表示期待第二季能再度受到大家青睞。

Part II —> HBO https://t.co/dJxiggcFDR — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 2023年1月27日

繼先前報導，《最後生還者》真人影劇第一、二集日前在 HBO Max 上首播，第二集在美國吸引了線上 570 萬觀眾，比起第一集 470 萬觀眾增加了 22％，創該平台所有 HBO 劇集的第二週收視率史上最大增幅，根據 Variety 報導，第一集自 1 月 15 日首播以來，美國觀眾人數已達到 2,200 萬人次。

第二集連同第一集在 IMDb 與爛番茄獲得媒體與觀眾高分好評，而遊戲本由索尼互娛 PlayStation 聯手頑皮狗製作，但連對手微軟遊戲執行長、Xbox 老闆 Phil Spencer 也盛讚《最後生還者》真人劇是一部偉大的作品，他對 IGN 表示 Neil Druckmann 無論遊戲跟影劇等 IP 創作都發揮作用，他還希望 Xbox 團隊能向這個標竿看齊，在《最後一戰》影劇仿效《最後生還者》的成功。

《最後生還者》故事發生在現代文明被摧毀的 20 年後，一位名為「喬爾」的倖存者，護送 14 歲女孩艾莉橫跨美國，描述兩人離開隔離區後相互依靠，殘酷而令人心碎的旅程；真人影劇由西班牙男星 Pedro Pascal 飾演喬爾，佩德羅·帕斯卡爾和英國新銳女演員 Isabella Ramsey 出演艾莉。

即便確認 HBO 將續訂第二季，日前 Neil Druckmann 也表示若有第二季，也將按造原作劇情走，但《最後生還者 第二部》爭議最大的便是劇情部分，到時電視劇團隊將如何維持影劇的好評，值得觀眾玩家與期待。

圖／The Last of Us @TheLastofUsHBO

日前還有眼尖網友發現尼爾已開始為第二季選角，特別是「艾比」，他的個人社群網站 IG 關注了一位名為 Shannon Berry 的女星，她的形象非常符合遊戲中艾比的角色設定，而 Shannon Berry 也有關注喬爾（Pedro Pascal）、艾莉（Isabella Ramsey）與《最後生還者》的帳號，讓這傳聞顯得更加真實。

圖／The Last of Us News @TheLastofUsNews、最後生還者、頑皮狗

Shannon Berry as Abby in Season 2 of #TheLastOfUs?



Neil Druckmann is following her on IG. pic.twitter.com/2ZmHqzv7jn — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) 2023年1月20日