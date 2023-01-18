《灌籃高手》電影熱映！ 引爆粉絲瘋搶周邊刊物
六、七年級生的共同回憶，日漫神作《灌籃高手》電影版——《灌籃高手The First Slam Dunk》上映三天票房就衝破7千萬，累積26年的期盼，不僅粉絲狂推，更進一步帶動周邊商品熱賣。
其中，備受文青喜愛的質感刊物《500輯》也搶搭這波熱潮，在最新一期 （第74期）就放上《灌籃高手》主角群的「湘北五人眾」作為全版封面，立刻引發粉絲瘋搶。據了解，全台各處的紙本索取點，幾乎已被索取一空。
沒搶到紙本的粉絲也別難過，《500輯》還有電子版！包括「udn讀書吧」在內的國內各大電子書店，都有電子版《500輯》可供訂閱，海外粉絲也可以輕鬆購買。
適逢農曆新年以及接著春節後即將開展的2023台北國際書展，「udn讀書吧」現正舉辦一年一度的線上書展，即日起至3月6日止，全館電子書、雜誌2本82折、3本79折，讓你逛書店免出門，買書不必等配送，隨時隨地想讀就讀！
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