BL影集成長幅度達213% GagaOOLala平台廣納各國多元性別題材

2022年GagaOOLala菲合製的跨年度大戲「末日激情倒數」擠下現象級韓腐BL「語意錯誤」成為平台金雞母，「第一次遇見花香的那刻」挾金鐘三項大獎氣勢連莊奪冠，搶攻南韓院線，並登上Cine21電影雜誌封面。

GagaOOLala 2022年新上架的BL影集，較前年度成長幅度達213%，三倍的影集海量除了發掘很多優秀的影視創作，帶動了驚人的經濟收益，僅一年就幫平台帶入了近百萬的註冊會員，截至2022年底，GagaOOLala的全球註冊會員已經突破250萬大關。

平台上廣納各國LGBTQ+BL多元性別題材，其中又以BL劇表現最佳，GagaOOLala原創團隊杰德製作推出台菲合製的跨年度大戲「末日激情倒數」，由來自加拿大的菲律賓Gawad Sining Awards影帝Nico Locco擔綱主演，在劇中首度獻出正面全裸全見大尺吋演出，晃逛狂甩近30公分鐵尺長度的傲人巨物，更在大海中與曾獲菲律賓影評人協會等4座電影節影帝的菲律賓邱澤Gold Azeron深情裸吻，既浪漫又養眼的劇情硬生生擠下GagaOOLala獨家引進轟動全網的現象級韓腐「語意錯誤」，勇奪全球年度觀看點擊排行榜第一名，成為GagaOOlala推出原創影音以來，最多人觀看的紀錄保持者，連平台經營者都大呼不可思議！

「第一次遇見花香的那刻」挾金鐘三項大獎氣勢連莊奪冠，搶攻南韓院線，登上Cine21電影雜誌封面，巡迴全球34影展，女同題材作品觀看排行毫不意外由「第一次遇見花香的那刻」連兩年奪冠。「酷蓋爸爸」第2季外銷日本賣相佳。

2022年是優質原創影集全球豐收的一年，「第一次遇見花香的那刻」入選了美國奧斯汀國際同志影展、洛杉磯亞洲電影獎與洛杉磯Outfest同志影展等34個國際影展，也於本（1）月4日於韓國樂天、Mega Box等34家戲院37廳院線聯映。