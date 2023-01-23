Pixiv 2022女角二創投稿排行：初音未來連16年居冠

日本創作者交流網站 pixiv（又稱 P 站）收錄插畫、漫畫、小說等使用者頭搞創作，除了原創作品，還有許多 ACG 創作，造福紳士們的瑟瑟香貨不在少數，但每一年來的二創趨勢有什麼變化呢？哪些人物是 P 站投稿數最多的女角色？

中國網友「虎式miku111」統計自 2007 年以來的 P 站數據，依投稿數排名前 100 名的 ACG 女角色，如 2022 年統計時間是從 1 月 1 日的 0:00 開始到 12 月 31 日的 23:59 截止，計算種類包括成人 R18 創作，但不包含 AI 作品（原文有另外計算）。

「向大家推薦各種令人喜愛的角色，希望大家都能抱著好奇的心情去了解不熟悉的角色和作品。」虎式miku111 除了聲明所用圖片都標明繪師 ID，也提醒大家排行完全是他自己一手統計，沒有其他人協助下並不保證數據準確性，「排名也不代表角色或者作品人氣，」希望大家別引戰。

2022 年度 pixiv 女角色投稿數前百名如下，可看見第一名為虛擬歌姬初音未來（初音ミク），她在去年 9 月甚至被選為日本國寶，與東京國立博物館推出周邊，重要地位不言自明圖表出自虎式miku111：

圖／虎式miku111 space.bilibili.com/161388

另一方面，虎式miku111從 2007 年持續統計至今，他列出歷年二創作品數量前十名的角色，可看見初音未來連 16 年霸榜，其他《東方Project》也是熱門（其實看comiket攤位統計也能略知一二），連 15 年榜上有名的包括博麗靈夢、芙蘭朵露、霧雨魔理沙、古明地戀……等等，但是到了近兩年動漫作品，許多東方角色被擠出前十。

圖／虎式miku111 space.bilibili.com/161388

有趣的是，近年來米哈遊手遊《原神》崛起，其中胡桃、甘雨、雷電將軍等人氣女角開始出現在百名排行榜，2022 年《SPY×FAMILY間諜家家酒》約爾與安妮雅母女檔首度攻佔第二、第三，《Lycoris Recoil 莉可麗絲》錦木千束和《戀上換裝娃娃》喜多川海夢各以第 6、7 名首度進前十榜。

圖／好微笑、《邪神與廚二病少女X》

r18 作品出現前三十名如下，前三名為《Final Fantasy》蒂法、《火影忍者》雛田、《快打旋風》春麗：

圖／虎式miku111 space.bilibili.com/161388