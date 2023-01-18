韓國網漫大作《我獨自升級》將推番外篇 致敬不幸離世漫畫家DUBU

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圖／Redice
圖／Redice

網路《我獨自升級》（나혼자만레벨업、Solo Leveling）宣布推出全新番外篇，向去年病逝的漫畫家 DUBU 致敬。

《我獨自升級》網路，由 Kakao Entertainment 製作，h-goon 改編、Redice 工作室總裁暨漫畫家 DUBU 繪製，全球坐擁逾 142 億次閱覽。

去年宣布將由 A-1 Pictures 操刀化，然而傳出好消息不久之後卻伴隨著壞消息。Redice 工作室於去年 7 月 25 日公開悲報，證實 DUBU（本名 Jang Sung-rak，音譯張成樂）23 日因腦溢血不幸離世。如此噩耗對於團隊跟粉絲無疑是沉重的打擊，無奈世事無常。

經過快半年的沉澱，Redice 本月 9 日宣布與 DUBU 生前合作過的業界人士將齊聚一堂，製作推出《我獨自升級》番外篇。官方指出 DUBU 深受與他共事之人的尊敬，經營工作室的同時，也為這個世界留下了許多弟子。為緬懷如此優秀之人，便決定獻上番外篇，紀念繪畫界的領袖、先驅與老師。

《我獨自升級》漫畫已自 2018 年 3 月 4 日起在 KakaoPage 上連載，改編動畫預計 2023 年開播。至於紀念 DUBU 老師的番外篇目前暫無其他明確的資訊，有興趣的讀者可追蹤 Redice 推特鎖定即時資訊。

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