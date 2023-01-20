開放世界魔法冒險遊戲 《霍格華茲的傳承》登Steam等平台最暢銷

《哈利波特》開放世界魔法冒險遊戲《霍格華茲的傳承》各平台已開放預購，繼遊戲角落先前報導，即便因為原著作者爭議言論，讓本作受到部分跨性別族群抵制，對玩家的吸引力仍無法抵擋。

圖／ Steam

就 Steam 統計顯示，《霍格華茲的傳承》10日距離發售剩不到一個月的時間，目前已攻占該平台暢銷榜上第 4 名，撇除 Steam Deck 主機與《CS:GO》《Dota2》等免費遊戲，本作算是付費遊戲中的暢銷冠軍。

Steam 熱門願望清單旁行榜中，《霍格華茲的傳承》擠下發表已久遲未發售的末日生存遊戲《浩劫前夕》（The Day Before）登冠軍，據電玩產業數據分析師 Benji-Sales 透露，本作在家用主機端也有強勁預售表現，他的追隨者也附上本作攻佔 PS 商店（PlayStation Store）前十熱門遊戲第二名。

圖／ Steam

Hogwarts Legacy is the #1 Most Wishlisted game on Steam, preorders are ranking in the Top 4 Selling games on Steam 5 weeks before launch, and I'm hearing VERY strong things about console preorders



If quality is good gargantuan launch incoming, easily one of the biggest of 2023 pic.twitter.com/TNM93kPT3Z — Benji-Sales (@BenjiSales) 2023年1月8日

《霍格華茲的傳承》承諾將帶玩家進入 J.K. 羅琳 龐大的開放魔法世界，許多粉絲多年來一直深信會收到這間學院的來信，直到這款遊戲讓願望成真。玩家成為霍格華茲的學員後能製造藥水、騎魔法掃帚、掌握咒語施法，並選擇決定這個世界的命運。

圖／Hogwarts Legacy

而今日稍早開發商 Avalanche Software 公布玩家將如何使用「召喚咒」——使遠處的目標飛向自己，影片看來遊戲中的召喚咒除了能用於召喚無機物體，與原作設定不同，也能用於召喚 NPC；在《哈利波特》書裡，使用召喚咒無法召喚生命體，但能透過附在生物身上的東西來規避法則，比如召喚他們的衣服。

What will you summon? #HogwartsLegacy pic.twitter.com/YPPZUjFt6K — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 2023年1月9日

《霍格華茲的傳承》將於 2 月 11 日在 Xbox Series X/S、PS5 和 PC 上推出，Xbox One 和 PS4 版發佈時間定於 4 月 4 日，而 任天堂 Switch 版本要到 7 月 25 日才會到貨。