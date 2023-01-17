改編自尤四姐小說 男星王鶴棣主演古裝甜寵輕喜劇

聯合新聞網／ 聯合報／記者陳慧貞／即時報導
王鶴棣在「浮圖緣」中詮釋霸氣與力求完美的肖鐸。（圖：愛奇藝國際站提供） 陳慧貞
王鶴棣在「浮圖緣」中詮釋霸氣與力求完美的肖鐸。（圖：愛奇藝國際站提供） 陳慧貞

男星王鶴棣與陳鈺琪主演陸劇「浮圖緣」，劇中他飾演一人之下、萬人之上的昭定司掌印太監「肖鐸」，霸氣凌厲的眼神撩粉無數，對於女主角貼心的寵妻行為，更是讓網友心動不已。為了挑戰陰柔風的宦官角色，他放下原本外放、剛硬性格，聽從朋友建議，將「陰柔」理解為「講究」，強調愛乾淨、講究細節，詮釋出霸氣與力求完美的「肖鐸」。

「浮圖緣」自尤四姐「浮圖塔」，是部古裝甜寵輕喜劇，王鶴棣日前接受專訪，被問到角色肖鐸像什麼動物？他笑回：「就像是哈士奇」，在搞事業時冷血、獨斷，展現出狼性，但在遇到喜歡的女子後，就會顯現出像二哈般中二調皮的性格。

王鶴棣(左圖右起)形容角色肖鐸像哈士奇，與李東赫、王櫟鑫組成「浮圖緣」戲中的「昭定司三傻」，畫面逗趣。圖／愛奇藝國際站提供 陳慧貞

提到劇中宦官角色收了一名乾兒子，24歲的王鶴棣卻被33歲的王櫟鑫稱為「乾爹」，2人實際年齡相差了近10歲，在網上引起熱議，王鶴棣則表示：「雖然劇中更多的是兄弟情，但其實當乾爹挺爽的！乾爹的設定也讓劇情看起來更有趣！」王櫟鑫自己表示「跟他在一起很有安全感」現在也都會叫他乾爹。

劇中，陳鈺琪飾演的「步音樓」為肖鐸撞樹、下梨花雨，讓肖鐸意識到自己的情感，一場遭遇水寇襲擊，佳人捨身救命，在小屋內的相處，也讓2人感情快速升溫；提到「步音樓如何撩肖鐸才有用？」王鶴棣則認為，畢竟是血氣方剛的男人，又在宮中隱忍許久，其實「只要撩就管用」，言下之意是「女追男隔層紗」，自認最心動的畫面是將手背轉成手心將女方下車的戲，貼心舉動讓人感受男對女的在意，談及與陳鈺琪的合作，王鶴棣大讚她態度敬業，溝通起來很順暢，合作非常愉快。

陳鈺琪在「浮圖緣」中飾演「步音樓」。（圖：愛奇藝國際站提供） 陳慧貞

此外，愛奇藝站內熱度值近日突破9000大關，先前曾說熱度破9000要表演單手伏地挺身的何潤東，則在微博上兌現承諾，而「浮圖緣」至今播出一半，後續可望再創熱度高峰，劇迷也有機會可看到陳鈺琪煮辣子雞、王鶴棣倒立洗頭等兌現承諾的畫面。「浮圖緣」正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中，VIP會員每周日至周二晚上8點各更新2集。

王鶴棣(左)、何潤東在「浮圖緣」中扮演情敵。（圖：愛奇藝國際站提供） 陳慧貞
王鶴棣(右)、陳鈺琪在「浮圖緣」中因遇難互助，感情發展迅速。（圖：愛奇藝國際站提供） 陳慧貞

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
小說 改編 中國 古裝劇 愛奇藝

逛書店

餐旅法規：餐旅業管理與實務案例

NT$ 400

不穿褲子工作的一年：WordPress.com遠距團隊幕後及工作未來

NT$ 385

90%的病，控糖就會好：挑對食物、吃對順序、控制份量，就能逆轉體質的血糖平衡法

NT$ 322

林教授教你「這就是技術分析」量價．時間．角度：交易是人生最好的修行

NT$ 455

延伸閱讀

《破·地獄》獨特的香港殯葬告別儀式 活人更需要超度

《劊樂小丑1-3》萬聖節馬拉松 狂歡派對不死不休

《航海王》110卷封面繪製過程公開 「尾田榮一郎」趣味糾結全揭露

《PROJECT 7》南韓選秀200位美少年為夢拼搏 殘酷賽制引關注

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。