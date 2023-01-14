宣布與法國羅浮宮合作 《岸邊露伴在羅浮》真人電影5月26日上映

荒木飛呂彥筆下《JOJO的奇妙冒險》衍生外傳劇集《岸邊露伴一動也不動》製作團隊再度聚首！宣布與法國羅浮宮合作計畫《岸邊露伴在羅浮》將在巴黎翻拍真人電影版，由高橋一生主演。

《岸邊露伴一動也不動》是以 JOJO 第四部《不滅鑽石》人氣配角岸邊露伴作為主人翁的外傳短篇漫畫集，曾翻拍真人電視劇，於 2020 至 2022 年的各年年底陸續播出 3 季共 8 集，理想的改編跟高完成度，獲得不少原著粉絲好評。

至於《岸邊露伴在羅浮》則是法國羅浮宮與漫畫界合作企劃「BD Louvre」的第 5 部作品，同樣以岸邊露伴為基礎，但故事著重在號稱「世界上最黑暗的畫」的羅浮宮館藏上。

根據日媒 livedoor News 報導，《岸邊露伴在羅浮》真人電影去年秋季在日開拍，目前已完成日本地區拍攝作業，現階段正在法國巴黎接續拍攝，取景點包括盧浮宮、Pont des Arts 藝術橋、香榭麗舍大道、凱旋門、亞歷山大三世橋、卡魯索廣場等知名地標。

《岸邊露伴在羅浮》預計 5 月 26 日開播，前導視覺與宣傳預告現已公開，有興趣了解更多資訊的讀者，可追蹤官方推特或鎖定官方網站。