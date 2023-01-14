宣布與法國羅浮宮合作 《岸邊露伴在羅浮》真人電影5月26日上映
荒木飛呂彥筆下《JOJO的奇妙冒險》衍生外傳劇集《岸邊露伴一動也不動》製作團隊再度聚首！宣布與法國羅浮宮合作計畫《岸邊露伴在羅浮》將在巴黎翻拍真人電影版，由高橋一生主演。
《岸邊露伴一動也不動》是以 JOJO 第四部《不滅鑽石》人氣配角岸邊露伴作為主人翁的外傳短篇漫畫集，曾翻拍真人電視劇，於 2020 至 2022 年的各年年底陸續播出 3 季共 8 集，理想的改編跟高完成度，獲得不少原著粉絲好評。
至於《岸邊露伴在羅浮》則是法國羅浮宮與漫畫界合作企劃「BD Louvre」的第 5 部作品，同樣以岸邊露伴為基礎，但故事著重在號稱「世界上最黑暗的畫」的羅浮宮館藏上。
根據日媒 livedoor News 報導，《岸邊露伴在羅浮》真人電影去年秋季在日開拍，目前已完成日本地區拍攝作業，現階段正在法國巴黎接續拍攝，取景點包括盧浮宮、Pont des Arts 藝術橋、香榭麗舍大道、凱旋門、亞歷山大三世橋、卡魯索廣場等知名地標。
《岸邊露伴在羅浮》預計 5 月 26 日開播，前導視覺與宣傳預告現已公開，有興趣了解更多資訊的讀者，可追蹤官方推特或鎖定官方網站。
◢◤ティザービジュアルも解禁✧˖°— 映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』公式 【𝟓.𝟐𝟔 (𝐅𝐑𝐈) 公開】 (@rohan_movie) 2023年1月4日
••⊱┈┈┈
“この世で最も黒く、邪悪な絵”の
謎を追い、美の殿堂へー
┈┈┈⊰••
映画『#岸辺露伴ルーヴルへ行く』
𝟓.𝟐𝟔 (𝐅𝐑𝐈) 𝐑𝐎▲𝐃𝐒𝐇𝐎𝐖#高橋一生 #飯豊まりえ pic.twitter.com/NwdGJTpMmd
《岸邊露伴在羅浮》電影版官網加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言