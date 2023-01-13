純愛漫畫改編 《放學後失眠的你》宣布今年4月動畫開播
半夜的你也睡不著嗎？緒城真原著漫畫《放學後失眠的你》改編動畫公開第二彈主視覺和 PV，宣布 2023 年 4 月開播。
《放學後失眠的你》為日本漫畫家緒城真自 2019 年起，於小學館《Big Comic Spirits》上開始連載的青春校園純愛漫畫，以因各自原因夜夜難眠的中見丸太和曲伊咲的相識相戀，譜出有關天文、人生的學生日常。
本作於去年 1 月確定動畫化，另敲定拍攝真人電影版，官方今（4）日公開動畫化第二波宣傳主視覺及預告，同步公布將於今年 4 月在東京電視台等管道播出，詳細資訊未來會陸續公開。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣— TVアニメ「君は放課後インソムニア」公式 (@kimisomu_anime) 2023年1月4日
第2弾キービジュアル公開
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
TVアニメ「君は放課後インソムニア」
4月よりテレビ東京ほかにて放送開始📺
イヤホンコードで繋がる丸太と伊咲。
眠れない夜を共有する二人の物語にぜひご注目ください🌃https://t.co/fIhRRYl8d0#君ソム pic.twitter.com/FAYzz6mQl3
針對第二彈 PV，雖然片長僅 1 分多鐘，但官方強調有滿滿的最新資訊。究竟藏了那些原作場景在裡頭，粉絲可細細品味。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言