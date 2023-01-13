純愛漫畫改編 《放學後失眠的你》宣布今年4月動畫開播

半夜的你也睡不著嗎？緒城真原著漫畫《放學後失眠的你》改編動畫公開第二彈主視覺和 PV，宣布 2023 年 4 月開播。

《放學後失眠的你》為日本漫畫家緒城真自 2019 年起，於小學館《Big Comic Spirits》上開始連載的青春校園純愛漫畫，以因各自原因夜夜難眠的中見丸太和曲伊咲的相識相戀，譜出有關天文、人生的學生日常。

本作於去年 1 月確定動畫化，另敲定拍攝真人電影版，官方今（4）日公開動畫化第二波宣傳主視覺及預告，同步公布將於今年 4 月在東京電視台等管道播出，詳細資訊未來會陸續公開。

針對第二彈 PV，雖然片長僅 1 分多鐘，但官方強調有滿滿的最新資訊。究竟藏了那些原作場景在裡頭，粉絲可細細品味。