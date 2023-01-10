改編自日本同名愛情喜劇漫畫 電視動畫公開第三波宣傳影片

電視動畫《她來自煩星》（福星小子，うる星やつら），官方今（3）日公開第三波宣傳影片，同步釋出日本配音員悠木碧、高垣彩陽、千葉繁等新加入的聲優情報。

《她來自煩星》改編自日本漫畫家高橋留美子同名愛情喜劇漫畫，電視動畫為紀念小學館創業 100 週年、睽違 36 年再度翻新，去年 10 月 13 日在富士電視台首映，當時因為所有角色配音陣容豪華、新版作畫更加精緻受老粉新觀眾好評。

《她來自煩星》是《亂馬1/2》《犬夜叉》作者高橋留美子的首部長篇連載作品，被譽為日本萌系搞笑漫畫開山始祖，講述遙遠的鬼星公主「拉姆」隨父踏上征服地球的旅程，然而卻被男主角「諸星當」打敗，隨後雙方展開一場歡樂的愛情故事。台灣觀眾可於巴哈姆特動畫風等平台收看。

在稍早的新春特別節目中，官方宣布女主角拉姆的表弟「小天」（テン）將由悠木碧配音；男主諸星當的帥氣女同學藤波龍之介，則由高垣彩陽配音；藤波龍之介之父是由全方位藝人千葉繁出演。

擔綱原片頭曲〈ノンクレジッ〉的創作歌手 MAISONdes 推出新歌〈アイワナムチュ〉（ feat. asmi, すりぃ）將成為新片頭曲，隨 1 月 5 號播映的 12 話更新。