改編自同名漫畫作品 「今際之國2」登排行榜冠軍

Netflix獨家影集「今際之國的闖關者」第2季中山下智久全裸登場引發話題，上線3天登上Netflix Top10全球非英語影集排行榜第一名，男主角山崎賢人爆料山下智久在拍攝現場都光著身體，他好奇請教對方到底是吃了什麼身材才會這麼好，山下智久爽快地回答：「是雞肉啊！」

由山崎賢人、土屋太鳳主演的日本影集「今際之國的闖關者」第1季好評不斷，相隔兩年推出第2季，本月（2022年12月）22日上線，日本男神山下智久演出劇中的全裸角色「梅花K」久間欣治，再度成為全球粉絲關注的焦點，也讓「今」劇3天內就以6119萬小時的成績登上排行榜冠軍，足見其人氣。

山崎賢人、土屋太鳳10年來多次合作，好默契不在話下，土屋太鳳日前接受日媒訪問時就曾提到，每次見到對方聊起天來就會沒完沒了，感覺就像親戚一樣。聊到與山下智久合作的情況，山崎賢人表示山下智久為了要維持好身材非常辛苦，他非常崇拜他，並說自己看過他很多戲劇作品，如今親眼目擊本尊的裸體而感到震驚。「今際之國的闖關者」第1、2季共16集，在Netflix獨家熱播中。

三吉彩花（左起）、朝比奈彩、土屋太鳳、山崎賢人在「今際之國的闖關者」有精采演出。（圖：Netflix提供） 梅衍儂