《最後生還者》真人影集將上映 有機會揭露真菌病毒起源

《最後生還者》HBO 真人影集預定於美國時間 2023 年 1 月 15 日，在 HBO 的相關串流平台上推出，遊戲取材自開發商頑皮狗的電玩故事，但也可能會有部分原創內容！近期即有粉絲社群猜測，影集故事有可能揭露遊戲中鮮少提及的真菌病毒起源。

The Last of Us HBO Theory: The Cordyceps Brain Infection might of originated in Indonesia 🧵



In the recently released TV Spot, we see a scientist played by Indonesian actress Christine Hakim holding what looks like a fungal-lookin-thing in a lab. pic.twitter.com/EJAQgMsDHO — Naughty Dog Info (@NaughtyDogInfo) 2022年12月17日

Naughty Dog Info 是一個由眾多《最後生還者》粉絲組成的社群，最近大量的討論聚焦在遊戲預告中，快閃出現一位科學家正在研究類似真菌病毒的東西，且畫面看起來是 1980 年代印尼雅加達的感覺，劇中道具也應該是使用印尼衛生部器材改造而成。

而根據一位影集中飾演警察的演員爆料，這個鏡頭的故事背景，的確很有可能是仿照印尼雅加達拍攝。粉絲們更進一步分析另個巧合，那就是飾演這個女科學家的演員 Christine Hakim，也是印尼籍。

綜合來說，影集有機會改編電玩版《最後生還者 首部曲》的描述，將真菌蟲腦感染起源定義在印尼發生。且比遊戲中更詳細地解釋病毒的形成和爆發，並揭露為什麼傳播得那麼快速。

《最後生還者》HBO 真人影集由佩德羅‧帕斯卡（Pedro Pascal）主演喬爾；貝拉‧拉姆齊（Bella Ramsey）出演共同逃出生天的艾莉。

圖 / HBO 圖 / HBO