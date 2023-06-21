「未來‧旅行」類型小說募集倒數10天！萬元首獎獎金，等你來挑戰！

如果有一個通往未來的時空隧道，你敢冒險挑戰嗎？以傳遞閱讀熱情與開展創作航道的聯合新聞網子網站-「琅琅悅讀」，徵件「未來‧旅行」短篇類型小說活動倒數10天，端午連假歡迎大家把握最後投稿機會，把首獎萬元獎金帶回家！

本次主題徵文活動「未來‧旅行」由琅琅悅讀、讀創故事發起，與合辦單位國立公共資訊圖書館，以及協辦單位圓神出版社、麥田出版社，多方共同聯手打造類型小說創作大賽，鼓勵大家以發揮創意，創作出迷人且意猶未盡的時空旅行故事！成功報名投稿者即可獲得參加獎，而入選前10名作品，也將搶先刊登在琅琅悅讀，並額外獲得獎金、時空禮包，此次獎項分別是首獎1名、貳獎1名、參獎1名、以及佳作7名，其中首獎得主將可一人獨得萬元獎金，是歷屆徵文比賽獎金最高的一次，不只如此，作家還有機會成為讀創故事簽約創,作家。

投稿作品字數以5,000-15,000字數限，內容須以「時空」為主題元素，且包含「奇幻」、「穿越」、「冒險」、「AI」其中一個類型創作，每人每種類型創作限投一次，作品必須有完整的人物、背景（場景）、情節，且必須為全新創作，也未在任何數位平台（網站、部落格、臉書等）張貼，切勿一稿數投。本次徵文由主辦單位籌組評選小組，共同評選，審核評分依據五大項：劇情架構、趣味情節、鮮明角色設定、動人情感描述以及IP開發價值。

另外，琅琅悅讀也特別邀請四位作家李璐、孟繁露、ire、寺尾哲也（依作品刊登時序），依自身拿手主題和創作方式，發揮創意寫下符合本次主題的示範作，以及邀請協辦單位「圓神出版社」與「麥田出版社」分享刊出精選時空選書，並發布於網站中，歡迎大家來站上多多閱讀，尋找創作靈感！

👉立即報名參賽：https://bit.ly/46dV80w

👉看更多示範作及時空書單：點我看更多