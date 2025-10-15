月光照出人性與算計，月下愛人隨命運輪轉
月光下，愛意會被照亮。在兩人試探之間，誰願意說真話，誰又選擇藏起心事？本月琅琅原創拾起四部作品，描寫從相遇、誤會到相愛，看看愛情在摸索中成形，也在轉念間被救贖。聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
《願逐月華流照君》林海月
燕城含翠坊的胡琴藝伎蘇玥，一曲一笑皆為生計，冷眼看盡情愛。暴雨夜，神祕公子秦長嘯重金包下天字二號，只為聽一曲《雁丘》。琴音雖美卻無悲意，蘇玥不以為意。此後，她卻捲入難解情局。隔壁琵琶名妓胭脂，紅妝下的刺客對蘇玥情愫暗生，嫉意橫生。三人之間，情與欲、真與謊、救贖與背叛，在暗窯裡悄然翻湧。人心如局，誰是真正的局外人……看更多
《尋沅》溫良公
「如果有一天妳想起從前，還是討厭我，那我答應妳，到時一定安靜離開。」千里外滅門血案牽扯出朝堂權謀。江湖傳聞：得工器圖者得天下。昌陽侯為護故友，步步為營，應對多方勢力。
江氏孤女失憶，卻成了京城小霸王，見不平必伸手，直把自己當京兆尹。在生死陰謀間，她揭開真相，也發現情深摯愛背後的微妙關係。一念之善，足以扭轉局勢……看更多
《彼岸盡頭的那棵草》宅米蟲子
陰間有規矩：凡飲下孟婆湯、選擇遺忘前世的人，永不得回首。範無咎以為自己只是失去記憶的黑無常，與白無常結為搭檔，在地府過著無憂日子。
直到白無常為了救他而走火入魔，為了保護他而化為煙雲。他才明白，自己的輕鬆，是一直有人在替他負重前行……看更多
《葬花》梅洛琳
她本是服侍妃子的小宮女，低微如塵，遠離宮鬥。先皇駕崩，她竟要隨主子幽禁陵墓，命運從此轉折。英挺霸道的皇太子偷偷跟進，只為與她暗地私會。萬萬不料她意外懷孕，禁忌之果將兩人推向權力風口。
生死關頭，他將她護出陵墓，不惜一切面對重重阻礙。九五之尊與卑微宮女的戀情，在陰影與權謀間燃燒，愛與生死，誰能分清……看更多
關於人與人之間的情感糾葛，你有沒有故事想說？琅琅原創廣大募集投稿中！愛情有很多種，配合懸疑元素更有滋味，把你的故事說給我們聽吧。
歡迎留言推薦，一起探索更多動人篇章！
