月光照出人性與算計，月下愛人隨命運輪轉

書名：《願逐月華流照君》作者：林海月

燕城含翠坊的胡琴藝伎蘇玥，一曲一笑皆為生計，冷眼看盡情愛。暴雨夜，神祕公子秦長嘯重金包下天字二號，只為聽一曲《雁丘》。琴音雖美卻無悲意，蘇玥不以為意。此後，她卻捲入難解情局。隔壁琵琶名妓胭脂，紅妝下的刺客對蘇玥情愫暗生，嫉意橫生。