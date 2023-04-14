貴婦都愛的減肥針 竟是從毒液研發而來？

2020年衛福部核準上市，用來治療第二型糖尿病的注射劑善纖達(Saxenda)，由於使用者有將近一半的人體重可以下降5%，甚至1/4的人可以讓體重下降超過10%，因此最近造成非糖尿病患者的瘋狂購買，2022年的下半年臺灣缺藥情況嚴重，反而使真正需要使用到此藥物控制血糖的患者沒有辦法拿到該藥的窘境。

這種俗稱瘦瘦針的藥品，其實美國FDA及歐洲早已經開放給肥胖患者來使用，它的主要成分是利拉魯肽(Liraglutide)，是一種昇糖素的類似胜肽GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)，由人體遠端的迴腸及部分的大腸所分泌，以調節降低血中葡萄糖濃度，尤其更能控制大腦來抑制食慾，延遲胃部食物的排空，進而讓使用者對食物的期待降低，因此不只對糖尿病患者有療效，更能夠降低體重。

上述的瘦瘦針其實市面上有好幾種，大抵都是基因工程所合成，但是如果我說出此藥物的來源，可能會讓那些偷偷買來使用降低體重的貴婦們大吃一驚。

20世紀初開始，糖尿病就成為研究者的重點，經過了幾十年的研究，有人發現GLP-1可以調節及降低血糖，可惜技術不佳，不管是人體或者是動物身上所分離的GLP-1半衰期都非常的短，因此要將它作為臨床上的使用有相當的困難。

事情的轉機在1980年代，美國腸胃病學家約翰˙恩格(John Eng)，偶然發現在美國毒蜥(Gila Monster，如圖)的毒液會導致胰臟發炎，而胰臟是製造胰島素的所在，於是經過了幾年的努力，發現毒蜥的唾液中有一種類似GLP-1的胜肽Extendin-4，他有預感可能找到了治療糖尿病的新曙光，於是說服了太太花了一大筆錢替它申請專利。

由於自己並非財力雄厚的公司，要將Extendin-4製成藥物還有一段非常辛苦的路要走，於是他試著連絡幾間大藥廠，可惜都吃了閉門羹。

一切的轉變在1996年的美國糖尿病協會上，恩格的海報激起了艾米寧製藥公司(Amylin Pharmaceuticals)的負責人安德魯˙陽(Andrew Young)的興趣，因為他發現恩格分離出的Extendin-4不只類似GLP-1的效果，在小老鼠體內至少超過4個小時才會被降解，不過本身自己負責的藥廠財力也不雄厚，最後得到禮來藥廠(Eli Lilly and Compan)大筆資金挹注，才能有今日治療糖尿病新型藥物的出現。

當然我們使用的這些GLP-1類胜肽的注射劑不是真的從毒蜥的口水來製造(產量太少也不人道)，而是透過生物工程學家的努力，找到其中有效的結構再予以修改，大大提高了它的產能，當然它也並非是治療肥胖的聖杯，除了它有一定的副作用之外，我常常講的-肥胖是習慣，真的是病只屬於一小部分。