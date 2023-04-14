貴婦都愛的減肥針 竟是從毒液研發而來？

聯合新聞網／ 蘇上豪
美國毒蜥示意圖。新華社記者葉平凡攝 新華通訊社
美國毒蜥示意圖。新華社記者葉平凡攝 新華通訊社

【你不知道的


文／

2020年衛福部核準上市，用來治療第二型的注射劑善纖達(Saxenda)，由於使用者有將近一半的人體重可以下降5%，甚至1/4的人可以讓體重下降超過10%，因此最近造成非糖尿病患者的瘋狂購買，2022年的下半年臺灣缺藥情況嚴重，反而使真正需要使用到此控制血糖的患者沒有辦法拿到該藥的窘境。

這種俗稱瘦瘦針的藥品，其實美國FDA及歐洲早已經開放給肥胖患者來使用，它的主要成分是利拉魯肽(Liraglutide)，是一種昇糖素的類似胜肽GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)，由人體遠端的迴腸及部分的大腸所分泌，以調節降低血中葡萄糖濃度，尤其更能控制大腦來抑制食慾，延遲胃部食物的排空，進而讓使用者對食物的期待降低，因此不只對糖尿病患者有療效，更能夠降低體重。

上述的瘦瘦針其實市面上有好幾種，大抵都是基因工程所合成，但是如果我說出此藥物的來源，可能會讓那些偷偷買來使用降低體重的貴婦們大吃一驚。

20世紀初開始，糖尿病就成為研究者的重點，經過了幾十年的研究，有人發現GLP-1可以調節及降低血糖，可惜技術不佳，不管是人體或者是動物身上所分離的GLP-1半衰期都非常的短，因此要將它作為臨床上的使用有相當的困難。

事情的轉機在1980年代，美國腸胃病學家約翰˙恩格(John Eng)，偶然發現在美國毒蜥(Gila Monster，如圖)的毒液會導致胰臟發炎，而胰臟是製造胰島素的所在，於是經過了幾年的努力，發現毒蜥的唾液中有一種類似GLP-1的胜肽Extendin-4，他有預感可能找到了治療糖尿病的新曙光，於是說服了太太花了一大筆錢替它申請專利。

由於自己並非財力雄厚的公司，要將Extendin-4製成藥物還有一段非常辛苦的路要走，於是他試著連絡幾間大藥廠，可惜都吃了閉門羹。

一切的轉變在1996年的美國糖尿病協會上，恩格的海報激起了艾米寧製藥公司(Amylin Pharmaceuticals)的負責人安德魯˙陽(Andrew Young)的興趣，因為他發現恩格分離出的Extendin-4不只類似GLP-1的效果，在小老鼠體內至少超過4個小時才會被降解，不過本身自己負責的藥廠財力也不雄厚，最後得到禮來藥廠(Eli Lilly and Compan)大筆資金挹注，才能有今日治療糖尿病新型藥物的出現。

當然我們使用的這些GLP-1類胜肽的注射劑不是真的從毒蜥的口水來製造(產量太少也不人道)，而是透過生物工程學家的努力，找到其中有效的結構再予以修改，大大提高了它的產能，當然它也並非是治療肥胖的聖杯，除了它有一定的副作用之外，我常常講的-肥胖是習慣，真的是病只屬於一小部分。

●2023新專欄登場：蘇上豪，中山醫學大學附設醫院心臟血管外科主任，著有《國姓爺的寶藏》、《DNA的惡力》、《開膛史》、《暗黑醫療史》、《未完成的道別》等作品。希望把將各種奇特的醫療史，變成讀起來沒有負擔的小品文。每月一篇，敬請期待。

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