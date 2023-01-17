【文房百寶】送潮人／在「科技紙」上的千古名帖
文／送潮人
「我還不敢用宣紙寫書法，因為一下子就暈開了」，對於很多書法初學者來說，這句話是從「練習紙」進入「書畫作品紙」的心聲。但是寫書法就一定要使用這類容易「暈墨」或是有「漲墨」效果的紙張嗎？
當然不是！
古人書寫需求幾乎是以小字為主，如果只能使用這類未經後期加工的「生紙」，那麼將是十分苦惱的事情，也無法表達出許多藝術風格。因此，讓紙張變得「不太吸水」就是一個重要的課題。
充滿科學的造紙術
四大發明之一的「造紙術」對於現代人來說，似乎已不再是一個歷史與文化的驕傲，然而造紙術經東漢蔡倫改良後，並非千百年來一成不變的技術，而是為了順應各類需求在不斷地精進中。不同於今日大多數的紙張使用於印刷，即便是出版流行與盛行的宋、明時代，多數的紙張都還是用於書寫，因此「好寫」、「質感好」就變成紙張的首要條件。
然而由植物纖維製成的紙張，對於水有著強大的吸附與擴散能力，除非是濃稠的墨汁，不然只要筆尖一接觸，墨汁就會迅速在紙上擴散成一抹圓形的黑點，在這種狀況底下，別說展現出書法線條的質感，就連文字資訊都無法記載。細究原因，正是紙張纖維中太多間隙，而解決方法就是將其填滿。
這種科技的原理，至今還運用在我們的雨衣或是防水布料上呢！
填滿空隙的方法很多，甚至最簡單的方式，就是將紙張「砑」[註1]過，直接將紙張自兩面擠壓，使得紙張變薄變密，減少與減小間隙，以此達到減緩墨汁暈染的程度，然而單純砑光的紙張會隨時間與乾濕溫差而慢慢復原，效果不是很理想。因此將混有細小澱粉、明礬類[註2]的水，先塗佈並讓使其滲透到紙張中填補孔隙，乾燥後再配合砑光，就形成一張應用物理學原理而製成的「科技紙」。
這種紙，王羲之也用過！
然而除了物理處理，造紙術當中後期的加工還會使用生化材料，例如利用小檗鹼[註3]來讓紙張達到抗菌與防止蟲害的效果，以此延長紙張的保存時間。這種以天然黃檗加工紙張的技術與概念，在唐代就已經盛行，甚至同時會在紙上塗一層薄蠟，讓紙張更平整光潔。有些加蠟紙若同時結合其他礦物或顏料，就成為昂貴的粉蠟箋，然而加工的藝術卻不僅僅如此。
低調的奢華
然而在一切都追求高雅的文房當中，豈會讓紙張只停留在好寫的階段？因此在現存唐宋時期的書法作品中，就有為了藝術性，而使用繼續加工的紙張，例如：國立故宮博物院所藏宋代黃庭堅《自書松風閣詩》手卷，作品當中就有瓜果的「砑花」，並且能在文獻中找到對應記載，如宋代陶穀《清異錄》所述五代時期：「姚顗子侄善造五色箋，光緊精華。砑紙版乃沉香，刻山水林木、折枝花果、獅鳳蟲魚、壽星八仙、鐘鼎文，幅幅不同，文縷奇細，號『砑光小本』。余嘗詢其訣，顗侄云：『妙處與作墨同，用膠有工拙耳。』」就有提及在紙張上壓出如同浮水印圖樣的效果。
以往欣賞與研究古代書帖，極少探討紙張加工的低調與奢華，然而如果將自己置身在當年書寫的情境下，之所以選擇更為昂貴的藝術加工紙，必然是對於收到信札或書跡者的重視。這類的加工紙的製作一直延續到清末民初，除了有些工序複雜、紋飾豐富之外，樸素的蠟箋則是以尚能受墨卻不暈染為主，例如：國立故宮博物院所藏于右任寫給何應欽的對聯。可惜在之後有很長的一段時間，幾乎不再生產這類細節豐富的紙張，但是近年來隨著工業與科技的支援與市場需求，各式的加工紙又琳琅滿目地出現在我們眼前，有時間不妨逛一下筆墨莊，買幾張漂亮的加工紙來試寫，並請別擔心墨汁暈開的問題！
註：
1.砑：「一ㄚˋ」，指用力軋磨，或壓實磨光，使器物光滑。
2.明礬類：化學組成為硫酸鋁鉀，加入紙張內可填補纖維空隙也可防蟲。
3.小檗鹼：是一種生物鹼，存在於小檗屬與黃連屬植物中。有抗菌、消炎、防蟲等效果。
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●專欄「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。每月一篇，敬請期待。
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