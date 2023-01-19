【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／成功將「興趣變現」只需要兩個字！

文／野羊（陳暐婷）

去年，我在《我斜槓不上班》這個專欄裡，已經和大家分享了一系列自己長期自我野放，利用自身專業「獨立接案」，開啟「斜槓自由工作」人生，再也不上一天班的故事，和各種soho小秘訣。

在接下來新的一年裡，我想和大家繼續更深入的聊聊，關於「斜槓職涯」這件事。因為身邊實在有太多好故事值得分享給大家！

我心本就自由多彩，不甘被單一職業、身份束縛。從前喜好多元，都怕被當成是不務正業。可現在時代不同啦！職場裡又不是在比誰才是忠貞烈士，死守著一家公司和單一收入對企業來說是省心了，但對個人而言，卻危險了。

就好像古代的後宮妃嬪，癡心期盼著帝王一人的恩寵，就算費盡心機求得榮寵一身、步步高升，那也是如浮雲一般，稍有不慎便能一朝被帝王厭棄。還談什麼自由？談什麼選擇？無法將命運握在手中的人，從來就是沒得選的。

所以我大力鼓吹反叛，大力鼓吹職場朋友們「斜槓起來」！只有大力的發展自我，培養「多元能力」並為自己創造出「多元的收入管道」，才能為自己大聲說話，做想做的事、過想過的人生。再也不必像個「現代嬪妃」般謹小慎微，步步謹慎的乞求賞識、恩寵。

想必到現在，你也看出來了

我最近是有點宮廷劇中毒，寫個文章都老調起來。但一口氣把劇追完後，最大的感想就是「身為現代女子，不用爭什麼狗屁恩寵，實在是太爽啦！！！」，哈哈哈！

好不容易不用在感情世界裡爭聖寵了，在職涯人生裡自然也是不屑做寵妃的。能時時將「人生選擇的權力」握在手中，才是最實在的。

最近正好機緣巧合，有機會訪談了多位，經營自媒體頗有成就的創作者朋友們。很驚訝的是，他們起步時大多都是一邊「全職上班／打工」，一邊「斜槓經營」自己的個人品牌自媒體。他們幾位都是在各自創作領域裡獲得認可、頗有影響力，且找到屬於自己一片天地的成功創作者了。

接下來我想聊聊他們到底是怎麼辦到的？

那些所謂「時間不夠用」、「自媒體紅海飽和、競爭激烈」等常見藉口，對他們來說彷彿都不是什麼真正的問題。他們偏偏就是能在這生存不易的「不簡單大環境」裡，用「簡單的初心」把事情給做成了。成為那群少數能透過自媒體，將興趣熱情穩定變現的幸運兒。彷彿一切，就只是想與不想而已！

細細歸納其共通點，除了人人都知道的「努力」之外，最具有神奇力量的，居然是簡簡單單的「相信」二字！

這些人之所以會成功，之所以能在現實都告訴我們「別把興趣當飯吃」的時候，偏偏吃得又香又美。在我看來，是再理所當然也不過的事情。因為他們在「相信自己」這件事上面，太倔將了！他們不成，還有誰能成？

比如，我其中一位訪談來賓 ——「一則茶室」頻道的創辦人和Podcast節目主持人「Joyce」的故事，就超級激勵人心！

決定開始自媒體創業之後，Joyce便乾脆帥氣的直接裸辭做節目。草創初期完全沒有收入，只好一直燒存款，存款燒盡時便到無印良品找了一份兼職工作，為了堅持理想就算需要暫時繞道而行、打工支應生活，她也覺得沒有關係。打工時，一有靈感她就會馬上紀錄在自己的小筆記本上，下班後便立刻全心投入到創作中，日復一日。

文中受訪者之一，超可愛熱血的「一則茶室」Podcast節目創辦人兼主持人 —— Joyce！（圖／野羊 提供）

談到為何能在零粉絲、零獲利的頻道經營初期，仍舊持續堅持創作、保持高頻率、高品質的更新。她說，自己其實一直不是一個太有自信的人，但不知為何，唯獨就是對自己的節目超有信心！與其把時間花在「擔心失敗」上，還不如專注於內容的創作和優化，自然而然的相信這件事情持續做下去，肯定會有好結果。

沒想到堅持著、堅持著，就真的做出成績來了！現在講座、訪談、商業合作邀約不斷，有了自己的經紀人，還出了自己的線上課程和品牌茶葉商品，更收穫了一批死忠的粉絲知音。

Joyce後來甚至發現，自己創作的音頻作品，不只能療癒別人，還能療癒低潮中的自己，成為拉自己一把的神奇力量。這大概是因為創作時，真的投注了真誠的靈魂和熱情的關係吧？

從前我也以為，光是「相信」有什麼用？但近年來，種種發生在自己和周遭朋友身上的神奇故事，卻讓我越來越有體悟。

我們之所以會得過且過、半途而廢，以至等不到那該來的機緣和幸運，原來都只是因為「不夠相信」而已。

相信自己就是這樣的人，於是自然而然的去做該做的事。 相信理想一定會有實現之日，所以才會甘願一頭栽進去，蠻幹到底。 相信自己肯定能成，因此才能叫貴人看見你身上的光芒，讓幸運和機會在茫茫人海中找尋到你。 於是，這麼傻傻的做著做著就水道渠成了！

他們之所以會成功，

是因為他們打從一開始，就「超級相信自己會成功」！

那是一種超越所有現實回饋的「迷之自信」，無條件相信到甚至可以說有些盲目。但正是因為，這樣超凡的「自信」和「盲目的相信」，才讓他們願意且能夠，在一開始就義無反顧的堅持，將創作做到當下能力範圍內的最好，且一直一直以同樣的高規格、高品質持續創作，甚至不斷優化下去。直到努力的道路上終於出現曙光，直到結出甜美的果實，收穫滿滿的回饋。

就算中間偶爾也有徬徨、疑惑，但最後還是決定要勇敢起來，繼續相信自己。但凡只要少了那麼一點點的「相信」，都足以讓人中途放棄、潰防，功虧一簣。

「不夠相信」的你會想：

我到底在做什麼？

這一切會不會只是在浪費時間？

認識的人若發現，我在一頓操作、瞎忙之後還是一無所獲，會不會笑我？

真的值得嗎？

對於一件「不大可能」的事情，又有多少人會願意不問結果、頭也不回的努力下去呢？

所以，「還有夢想的我們」只能做傻子，做那種「盲目相信的傻子」。就算一輩子沒自信、做什麼都不行，也要莫名其妙又毫無道理的相信：「這次肯定能行！」

因為那是你的夢想啊！不值得喪心病狂的瘋魔一回嗎？

新的一年，願大家都能多相信自己一些，多對自己有點信心。一起為理想，做個盲目相信、盲目努力的「快樂傻子」吧！共勉之。

用出門走春巧遇的綠樹紅花，祝大家新年快樂！！（圖／野羊 提供）