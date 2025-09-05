整座城市都是美術館！港都新美學據點：元山‧美學、頂樓藝術工作室

文_李智凱/旅讀

那天是基隆典型的陰雨天，漁港的風鹹鹹的，微雨遮擋住眼前的視線。彩虹屋還未見著，一棟外型獨特的建築就如同漁船的燈火般在霧靄中透出光亮。我撐著傘呆看了半响，門口舊時鐵工廠的斑駁招牌，讓我一度懷疑自己是否走錯地方。此時，元山‧美學主理人Dennis熱情地與我打了聲招呼。我這才確定，眼前的這棟建築就是「元山‧美學」的城市美術館。

元山‧美學的城市美術館是一個公共的藝術計畫，每一座美術館都是一件藝術作品，保留著建築與該地原來的個性。我身處的正濱館從前就是修理漁船器械的鐵工廠，即使改建為美術館，都還保存著許多的漁港元素。而為何稱作「元山」，這就要從擁有90年歷史的「元山銀樓」開始說起。元山銀樓是一處位於仁愛市場對面的老字號銀樓，Dennis為第三代傳承人。同時身為銀樓經營者與藝術創作者的他，在學習藝術的過程，發現藝術擁有改變一座城市的巨大潛力，有鑑於此，城市美術館計劃應運而生。「我想創造出一點可能性，讓藝術在這座城市發生。藉由城市美術館，逆轉外界對基隆『藝文荒漠』的看法。」Dennis眼裡閃著光亮，一字一句地說道。如今，經過幾年的積累，城市美術館不再只是想像，目前已經有4間美術館分布在基隆各地。

元山‧美學對於藝術沒有設限，除了繪畫、攝影、雕塑等傳統媒材，這裡也展出許多不被外人視作「藝術」的作品。以3月的展覽《溫泉鄉的抒情那卡西》為例，這次展覽的藝術家都是來自宜蘭礁溪的阿公阿嬤，他們用布料拼貼做出一件又一件的可愛創作，成品甚至不輸專業的藝術家。

值得一提的是，在元山‧美學辦展不需要支付任何費用，由美術館提供場地，藝術家回饋作品，共同為藝術盡一份心力。

未來，元山‧美學計畫將藝術從美術館延伸到其他空間，如餐廳、咖啡廳或其他藝文空間等，也計畫成立藝術村，讓在地或國外的藝術家進駐，讓藝術遍及整個基隆。換句話說，就是要透過藝術去影響在地，不單單是單純的社區再造，而是讓美術館成為居民生活的一部分，為城市帶來根本的改變。

畫出家鄉的樣貌：頂樓藝術工作室

位於崇法街，往山丘住宅區的路上，一間外觀有如現代咖啡廳的空間坐落於巷弄間。早晨的陽光將門口的植栽灑得光亮，襯著大片透光的落地窗，形成一幅恬靜的光景。玻璃窗內，鵝黃色的牆面包裹著空間，進行到一半的畫作與桌面上散落的彩筆，恍惚間，彷彿來到畢卡索位在巴黎拉斯佩爾大道（Raspail）的創作空間。這裡是「頂樓藝術工作室」，一個社區型的美術教室，也是一對年輕藝術家夫妻所創立的夢想園地。

頂樓藝術工作室是原先從事藝術工作的芯妤與凱文的新天地。疫情期間，一切藝術事務停擺，夫妻倆有了更多時間沉澱。最終，倆人決定回到基隆，開一間夢想中的店，目前位在崇法街的選址是夫婦輾轉的第2間工作室。不過，各位在踏進工作室後也許都會有和我一樣的疑問：「工作室明明在一樓，為什麼取名為頂樓？」原來，工作室的名稱是源自於芯妤在外木山家中頂樓的創作空間，之後就一直沿用「頂樓」這個名字。「雖然取名頂樓，但後來找到的空間都在一樓。」芯妤打趣地說道。

與傳統畫室不同，頂樓的教學以快樂學習為宗旨，不希望學生帶著壓力或任務來作畫。在這裡，學生可以自由挑選想要學習的媒材：素描、水彩、油畫、版畫或者壓克力，沒有任何的局限。當然想畫什麼主題也都可以，有的學生喜歡畫自己的毛孩、有的學生喜歡臨摹名畫，也有學生喜歡畫自己的家鄉。有趣的是，這裡的學生從4歲的小朋友到70幾歲的長輩們都有，他們甚至會相互學習和聊天，成為畫畫路上的忘年之交。

而除了特地來學習的學生，頂樓也時常有附近的鄰居經過，因著好奇心往室內觀望，或者就直接走進來聊天，最終成了現在來上課的固定班底。談到如此特別的情形，凱文說：「基隆人很可愛的地方在於，人們會把畫室當成聚會場所，聊各種生活瑣事，很有人情味。」可以說，這個佇立在住宅區附近的空間與當地社區有著很強烈的連結。

採訪末尾，芯妤和我分享，曾經在國外擔任駐村藝術家的她，回台後發現一個很有趣的現象，在國外學習或從事藝術的人，人人都認為自己是藝術家，相反地，台灣人都很謙虛，沒有人敢自稱是藝術家。「其實，藝術沒有所謂的階級與門檻，只要在創作就是藝術家。」而頂樓的存在就是想將這樣的概念傳達給每個人，只要來到頂樓人人都是藝術家！

地址_基隆市信義區崇法街20號1樓

