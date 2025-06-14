「美國大都會博物館」開展！必看經典，線上導覽先睹為快

（內容／胡琮淨，編輯撰稿／一刻鯨選）

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」6月14日起，於國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重開展。特別展出印象派到早期現代主義，共38位藝術家的經典名作，囊括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅與女性藝術家瑪麗・卡薩特、貝絲・莫莉索等人的精彩創作。

藝術美學家胡琮淨與一刻鯨選合作，推出線上導覽課程。透過線上導覽，可以在觀展前掌握藝術家背後的故事、藝術派別的脈絡與轉變、以及構圖技法中的亮點。也可以在觀展後，透過課程重新回味觀展時的感動。課程內容生動豐富，非常適合熱愛藝術的朋友收藏、聆賞，啟發「為什麼我們仍然被這些畫作打動」的思考。

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胡琮淨說到：「這一次大都會博物館首度來台的作品是以羅伯特．雷曼在1963年捐給大都會博物館的收藏為主，時間橫跨了19世紀一直到20世紀初的藝術流派，其中包含了法國學術的古典流派、巴比松派、印象派，一直到現代主義，令許多藝文迷都引頸期盼。」她以本次展出的幾幅畫作為例：

雷諾瓦《彈鋼琴的兩位少女》

這幅畫是雷諾瓦受到法國政府的邀請，為巴黎的新博物館──盧森堡博物館所創作的一幅作品。

雷諾瓦的透視有時候會讓你覺得有一點奇異，但整體的構圖仍然相當協調。可能跟他少年時代從事陶瓷繪製的職業有關係，他非常喜歡像畫小陶瓷的作品一樣，從一個小角落開始畫畫面，逐步完成整個畫面，所以有的時候整體的構圖，你會覺得並不像勻稱的古典畫作。

奧古斯特‧雷諾瓦，《彈鋼琴的兩位少女》，1892年 Image © The Metropolitan Museum of Art

高更《大溪地的出浴女子》

你可以想像當時歐洲男子的心中夢想，在一個熱情的島嶼，溫暖的天氣，聆聽著美麗熱帶夜晚的靜謐，彷彿寧靜的天堂一般，看著裸體的大溪地的異國女子，人生至美就是這樣吧！高更在畫作中突顯了一種異國情調的感覺，強調了人體之美和大溪地風光的異國情愫。

保羅‧高更，《大溪地的出浴女子》，1892年 Image © The Metropolitan Museum of Art

塞尚《沐浴者》

梵谷、塞尚、高更在繪畫界中，是很重要的現代藝術鐵三角。這三位都是「中年危機」的男子，一位是遠赴南法創作的瘋狂中年荷蘭男子──梵谷，一位是很久不再把畫送到沙龍展覽的經濟獨立的退隱孤僻男──塞尚，另外就是當畫家的時候已經青春不再的股票經紀人，後來到了南太平洋創作的瘋狂浪子──高更。

而這三位現代藝術的畫家，為什麼會有這樣的創作奇想呢？因為19世紀完美的藝術已經陷入了炫技的迷思，一開始印象派為了突破而追求光影效果，但是才過了十年，印象派的光影效果好像也陷入了流於形式的炫技迷思。所以我們看到的後印象派現代藝術鐵三角，他們試圖從藝術停滯的枷鎖中衝出重圍。

塞尚《沐浴者》攝於展場（琅琅編輯室）

本次展覽共有81件珍貴原作首次來台，胡琮淨特選了12幅作品，細緻分析精華重點，是展覽必看、必打卡的珍品。另外也以來台畫作為基礎，介紹藝術流派，補充西洋藝術史脈絡，增進大眾的藝術涵養。

課程除了推薦大家熟知的印象派、現代藝術流派，還包括大眾不太熟悉的象徵主義、納比派，以及台灣大眾相對陌生的西方繪畫大師。《藝術賞析─《美國大都會博物館》典藏名作》線上導覽課程，既以微觀的角度深入單一作品，又以宏闊的藝術史視野歸納來台畫作與大師，兼具縱深與廣度，希望大眾透過這一次的盛事，瞭解更多西方藝術的精華。

胡琮淨專為「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」規劃的《藝術賞析─《美國大都會博物館》典藏名作》線上導覽課程（一刻鯨選提供）

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