故宮100+院慶展「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」一睹乾隆年間收藏與御筆金書的珍品

文∣許文美（作者任職於本院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

2025年為國立故宮博物院百週年院慶，第二季於210、202陳列室推出「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」（展期：2025年4月19日至7月6日；陳列室202展期至6月29日）。本次展覽精選院藏清宮緙絲刺繡作品，三個展示單元包括清宮收藏古代緙繡、清代織造華美緙繡、以御筆書畫詩文為中心的織繡。

清宮收藏古代緙繡

清宮舊藏宋〈緙絲富貴長春〉（圖1）軸為存世精品，緙織牡丹、月季（又名長春花）、菊花、芙蓉等四季花卉，組合成「富貴長春」之吉祥寓意，緙工精密純熟。傳世緙絲類似這件尺幅和完整圖案已相當稀少，2015年古物分級為國寶。

圖1 宋 緙絲富貴長春 軸 國立故宮博物院藏 故絲000018

除了宋代織繡精品，清宮也彙集一批年代晚於宋代、但被清宮視為宋代的作品，清宮的作品簽題和《秘殿珠林・石渠寶笈》初編、續編、三編等著錄多以「宋繡」、「宋緙」題名，值得日後進一步依各別情況探討作品年代。將作品年代提早的現象，肇起於十六世紀後江南仿古織繡盛行，收藏家追捧古物風氣之下，市場對於仿古緙繡也多冠上「宋緙」或「宋繡」名稱。展場安排一組三件作品供對照，包括兩件清宮視為宋代〈緙絲歲朝花鳥〉（圖2）和〈緙絲花鳥〉，兩幅內容圖案相近，皆運用明代宮廷畫家呂紀（約1439-約1504）畫風之作品為母本，展覽以傳宋人〈歲朝圖〉（圖3）為例參照。（註1）顯現明代緙工擅於摹緙名人畫稿，以及緙織年代實為十六世紀之後。

（左）圖2 傳宋 緙絲歲朝花鳥 軸 國立故宮博物院藏 故絲000014

（右）圖3 傳宋 歲朝圖 軸 國立故宮博物院藏 故畫000201

織造華美緙繡

清宮織造的緙繡題材多樣、色彩絕倫，除了常見富有吉祥寓意的花鳥、山水、人物之外，還包含歷史故事、佛道宗教性題材。〈緙絲銅柱銘勳圖〉（圖4）主題為歷史人物漢光武（西元前5-57）名將馬援，在平定交趾之後，樹立銅柱表達功績。全幅除以緙絲技法表現圖案，部分細節例如人物臉部、山石皴點等並添增彩繪，藉此提升作品的細緻度。

圖4 清 緙絲銅柱銘勳圖 軸 國立故宮博物院藏 故絲000034

值得注意的是，清宮緙織題材出現康熙年間起相當重視的《耕織圖》圖式。〈緙絲村農韶慶圖〉（圖5）、〈緙絲場圃秋成圖〉（圖6）兩件掛軸為尺幅和裝裱一致。清代畫家焦秉貞（活動於1689-1726）、冷枚（約1670-1742）、陳枚（約1694-1745）等皆繪製過《耕織圖》冊，表現帝國理想中男耕女織的太平景象，內容為《耕圖》、《織圖》各23幅，共46幅圖，描繪農夫播種至收穫、和農婦養蠶至織布的各個環節。（註2）兩件緙絲題材衍生自《耕織圖》冊。〈緙絲村農韶慶圖〉右下方村夫搗米場景來自《耕圖》第十八幅〈舂碓〉，「舂碓」指搗米器具，用來加工穀類，冷枚《耕織圖》第十八幅（圖7）可供對照。〈緙絲場圃秋成圖〉中景呈現一位男子雙手舉起容器，往地上蓆墊傾倒穀物，圖案來自《耕圖》第二十幅〈簸揚〉，「簸揚」一詞指揚去穀物中的糠粃雜物。圖式也可對應冷枚《耕織圖》第二十幅（圖8）。

（左）圖5 清 緙絲村農韶慶圖 軸 國立故宮博物院藏 故絲000038

（右）圖6 清 緙絲場圃秋成圖 軸 國立故宮博物院藏 故絲000037

（左）圖7 清 冷枚 耕織圖 冊 第18幅 舂碓 國立故宮博物院藏 故畫003383

（右）圖8 清 冷枚 耕織圖 冊 第20幅 簸揚 國立故宮博物院藏 故畫003383

以御筆書畫詩文為中心的織繡

清宮當朝緙繡存在以皇帝書、畫、詩、文為中心織繡的現象，在乾隆時期最為盛行，造辦處依照皇帝命令，以御筆書畫和御製詩文為底本，結合宮廷畫家作品或宮廷藏品為樣稿進行製作。以御筆書畫詩文為中心的織繡現象，也包括大臣們書寫御製詩文製成緙織，以及大臣們母親、妻室運用御筆為底本，進獻繡品至宮中。

〈緙絲御製養心殿銘〉軸（圖9）以高宗〈養心殿銘〉楷書銘文為底本，四字一句，並緙有乾隆十五年（1750）御書年款。根據《內務府造辦處各作成做活計清檔》紀錄，乾隆四十年（1775）皇帝命令蘇州織造將養心殿銘放大尺寸，照樣緙織。位於江南的蘇州、江寧（南京）、杭州是清代絲織技藝中心，「江南三織造」專司織作宮廷與官府之華服錦緞。

圖9 清 緙絲御製養心殿銘 軸 國立故宮博物院藏 故絲000108

〈御製贊緙絲釋迦牟尼佛〉（圖10）為巨幅宗教主題織繡，釋迦牟尼佛結跏趺坐於瓔珞寶幢下，天降花雨，上方以藍底金字緙織出高宗（1711-1799）乾隆二十七年（1762）的行楷書贊。這件緙絲掛軸圖樣，明顯來自清宮藏品晚明鄭重（十七世紀）〈釋迦牟尼像〉（圖11），畫中祥雲擁現，天散寶華，釋迦牟尼佛法相莊嚴，手結定印，結跏趺坐於蓮花座，座下尚有一華麗的須彌寶臺。作品上方詩塘為乾隆御筆金書贊語四字一句，款「壬午（1762）春正月御贊」，顯見作品經過乾隆皇帝鑑賞。

（左）圖10 清 御製贊緙絲釋迦牟尼佛 軸 國立故宮博物院藏 故絲000123

（右）圖11 明 鄭重 釋迦牟尼像 軸 國立故宮博物院藏 故畫000642

〈御製萬年枝上日初長詩意〉軸（圖12）為孔憲培（1756-1793）妻子于氏所繡。素色綾本以五彩線繡亭臺樓閣，太陽高掛，雲煙繚繞，芝蘭、松竹植於四周。左上御製詩為乾隆三十五年（1770）為聖母崇慶皇太后（1693-1777）作。（註3）詩末「壽康」一詞蘊含多層意義，既寓意長壽安康，且為乾隆生母崇慶皇太后頤養居所「壽康宮」名稱緣由，同時在御製詩中為乾隆皇帝稱呼母親的代稱。（註4）

圖12 清 孔憲培妻于氏恭繡 御製萬年枝上日初長詩意 軸 國立故宮博物院藏 故絲000115

●本文摘錄自《故宮文物月刊》505期4月號 〈「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」介紹〉。

2025年為國立故宮博物院百週年院慶特展「織造精彩－清宮緙絲刺繡展」４月起登場！圖／國立故宮博物院