2025世界閱讀日／海明威、金城武都來過！法國巴黎左岸的傳奇書店：莎士比亞書店

法國巴黎是世界最重要的藝術與文化中心之一,世界遺產建築林立,知名必訪景點像是艾菲爾鐵塔、羅浮宮、聖母院等等不勝枚舉,不過你知道在聖母院對面還有一個超人氣景點,也很值得你探訪嗎?

以下整理「莎士比亞書店」3大必訪特色,世界閱讀日的今日,不妨與我們一起透過文字環遊世界書店!

莎士比亞書店(Shakespeare and Company),位於巴黎市中心塞納河左岸、聖母院正對面,被譽為世界上最美的書店之一,更是巴黎的文化地標和全世界獨立書店的標桿,而說到書店歷史,就不得不提及兩位傳奇的書店主人:西爾維婭·畢奇和喬治·惠特曼,兩位經營的書店其實並非同一間。

西爾維婭·畢奇(Sylvia Beach,1887-1962)。圖源:維基百科

最早可追溯至至二十世紀初,由美國書商/出版商西爾維婭·畢奇(Sylvia Beach,1887-1962)在1919年在此所創立,她樂善好施也喜歡與作家打交道,不只店內提供借閱圖書,更因專門收藏英、美作家的出版品而聞名,長久以來這裡一直是英語作家和讀者的聚集與交流,包含獲諾貝爾文學獎得主,以及世界名著《戰地春夢》和《老人與海》的作者厄尼斯特·海明威(Ernest Hemingway)、美國詩人艾茲拉·龐德(Ezra Pound)、小說《大亨小傳》作者史考特·費茲傑羅(Scott Fitzgerald)等等……,都曾在此出沒過!

書店也有著鮮明個性,不只營造出「文學/書店烏托邦」氛圍,更有意識地替作家和出版品發聲,像是西爾維婭也曾協助替好友詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》,這本被當時英語國家[註1]列為是禁書的小說,但她義不容辭在巴黎率先印刷出版,堅持替好作品發聲,另外,1941年二戰前,納粹德軍佔領巴黎,她勇敢拒絕德國軍官欲取走店內最後一本《芬尼根守靈夜》的事蹟深受藝文界讚賞,雖然得罪軍官書店也因此被迫永遠歇業,但這些魅力故事在1959年她的自傳《莎士比亞書店》一書中均有提及,也將永遠被世人記得。

舊書店外觀。圖源:Shakespeare and Company

另外一個書店主人,美國人喬治·惠特曼(George Whitman,1913-2011),在1951年開始經營書店,原書店開業時叫「Le Mistral」。1964年4月為了紀念英國大文豪莎士比亞400週年冥誕紀念日,以及對傳奇書店經營者西爾維婭的崇拜,向她徵得授權與同意後,將書店正式更名為「莎士比亞書店」,而書店得以再次重生。

喬治延續其經營的理念與精神,致力為巴黎讀者帶來英美文學出版品,以及關注藝文創作。喬治鼓勵作家創作,並以實際行動支持,書店不只歡迎世界各地慕名而來的讀者,同時也十分願意替有才華但現正處於貧困潦倒的作家,建立起一座遮風避雨的小小天地。

有抱負的詩人或作家可以為「讀一本書」,提供一頁自己的自傳,或其他書店工作服務,來交換免費留宿的機會,又被稱作是「風滾草計畫」(Tumbleweed program)。根據紐約時報的報導,直至2011年喬治逝世前,他宣稱書店經營近40年當中曾協力過超過40,000人留宿機會[註2],2006年這份對創作者的支持行動,也獲得法國文化部授予最高文化榮譽的「藝術與文學勳章」,肯定他對長久以來的對文學作家們的提攜與貢獻。

喬治·惠特曼(George Whitman,1913-2011)。圖源:Shakespeare and Company.

"I created this bookstore like a man would write a novel, building each room like a chapter, and I like people to open the door the way they open a book, a book that leads into a magic world in their imaginations"

「我創建這家書店就像是一個作家寫小說一樣,把每個房間都像是一個章節依樣建造,我也喜歡人們像打開一本像是依據他們所想像的魔法世界書一樣,打開店門。」

──喬治·惠特曼