2025世界閱讀日／海明威、金城武都來過！法國巴黎左岸的傳奇書店：莎士比亞書店

法國巴黎是世界最重要的藝術與文化中心之一，世界遺產建築林立，知名必訪景點像是艾菲爾鐵塔、羅浮宮、聖母院等等不勝枚舉，不過你知道在聖母院對面還有一個超人氣景點，也很值得你探訪嗎？

以下整理「莎士比亞書店」3大必訪特色，世界閱讀日的今日，不妨與我們一起透過文字環遊世界書店！

二戰前傳奇書店孕育無數知名作家

莎士比亞書店（Shakespeare and Company），位於巴黎市中心塞納河左岸、聖母院正對面，被譽為世界上最美的書店之一，更是巴黎的文化地標和全世界獨立書店的標桿，而說到書店歷史，就不得不提及兩位傳奇的書店主人：西爾維婭·畢奇和喬治·惠特曼，兩位經營的書店其實並非同一間。

西爾維婭·畢奇（Sylvia Beach，1887-1962）。圖源：維基百科

最早可追溯至至二十世紀初，由美國書商/出版商西爾維婭·畢奇（Sylvia Beach，1887-1962）在1919年在此所創立，她樂善好施也喜歡與作家打交道，不只店內提供借閱圖書，更因專門收藏英、美作家的出版品而聞名，長久以來這裡一直是英語作家和讀者的聚集與交流，包含獲諾貝爾文學獎得主，以及世界名著《戰地春夢》和《老人與海》的作者厄尼斯特·海明威（Ernest Hemingway）、美國詩人艾茲拉·龐德（Ezra Pound）、小說《大亨小傳》作者史考特·費茲傑羅（Scott Fitzgerald）等等……，都曾在此出沒過！

書店也有著鮮明個性，不只營造出「文學/書店烏托邦」氛圍，更有意識地替作家和出版品發聲，像是西爾維婭也曾協助替好友詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》，這本被當時英語國家[註1]列為是禁書的小說，但她義不容辭在巴黎率先印刷出版，堅持替好作品發聲，另外，1941年二戰前，納粹德軍佔領巴黎，她勇敢拒絕德國軍官欲取走店內最後一本《芬尼根守靈夜》的事蹟深受藝文界讚賞，雖然得罪軍官書店也因此被迫永遠歇業，但這些魅力故事在1959年她的自傳《莎士比亞書店》一書中均有提及，也將永遠被世人記得。

舊書店外觀。圖源：Shakespeare and Company

書店存在，即是一種精神象徵

另外一個書店主人，美國人喬治·惠特曼（George Whitman，1913-2011），在1951年開始經營書店，原書店開業時叫「Le Mistral」。1964年4月為了紀念英國大文豪莎士比亞400週年冥誕紀念日，以及對傳奇書店經營者西爾維婭的崇拜，向她徵得授權與同意後，將書店正式更名為「莎士比亞書店」，而書店得以再次重生。

喬治延續其經營的理念與精神，致力為巴黎讀者帶來英美文學出版品，以及關注藝文創作。喬治鼓勵作家創作，並以實際行動支持，書店不只歡迎世界各地慕名而來的讀者，同時也十分願意替有才華但現正處於貧困潦倒的作家，建立起一座遮風避雨的小小天地。

有抱負的詩人或作家可以為「讀一本書」，提供一頁自己的自傳，或其他書店工作服務，來交換免費留宿的機會，又被稱作是「風滾草計畫」（Tumbleweed program）。根據紐約時報的報導，直至2011年喬治逝世前，他宣稱書店經營近40年當中曾協力過超過40,000人留宿機會[註2]，2006年這份對創作者的支持行動，也獲得法國文化部授予最高文化榮譽的「藝術與文學勳章」，肯定他對長久以來的對文學作家們的提攜與貢獻。

喬治·惠特曼（George Whitman，1913-2011）。圖源：Shakespeare and Company.

"I created this bookstore like a man would write a novel, building each room like a chapter, and I like people to open the door the way they open a book, a book that leads into a magic world in their imaginations" 「我創建這家書店就像是一個作家寫小說一樣，把每個房間都像是一個章節依樣建造，我也喜歡人們像打開一本像是依據他們所想像的魔法世界書一樣，打開店門。」 ──喬治·惠特曼

目前書店由他的獨生女西爾維亞·惠特曼（Sylvia Whitman，1981/4/1巴黎出生）在2003年21歲的西爾維亞就開始協助父親經營書店，持續在文學與出版圈努力。從她名字也不難看出父親對於她有很高的期待，並且特意將「西爾維婭」的名字和期望寄託在她身上，除了風滾草計畫外之外，有了她的協助，書店在2003年開始增辦兩年一度的「文學節」（Festival and Co）、2010年與德格魯特基金會合作推出了「巴黎文學獎」競賽，向全世界的作家募集中篇小說，不只鼓勵作家創作，只要你準備好了，你和未出版作品永遠都有一個盡情展現的舞台。

老喬治的女兒，也是現任書店老闆：西爾維亞·惠特曼。圖源：filckr @ craigfinlay

書店內的標語「要對陌生親切，他們有可能是偽裝的天使」，這是老喬治對陌生人的善意展現。圖源：filckr @Francesca Raffetti

文藝電影、廣告名場面的取景地

書店外觀與一般書店一樣玻璃櫥窗陳列選書，不同的是書店門口除了經典的墨綠色漆木門與窗櫺，上方掛個手繪版莎翁經典頭像，以及白粉筆書寫的標語和書店歷史，手寫風相當顯眼，引人注目，而書店隔壁則是同名咖啡店，也有蠻多人慕名來此，就為喝一杯人文匯聚的「左岸的咖啡」[註3]

與書店並排另外一側，是同名咖啡館。圖源：Unsplash @San Nguyen

莎士比亞書店聲名遠播除了有文學界名人外，的另外一個原因，是這裡也經常有許多明星藝人造訪。有的為了工作取景，像是經典電影《愛在巴黎日落時 Before Sunset》開場時，男女主角時隔9年後重逢之地、改編海明威自傳小說《流動的饗宴》的電影《午夜‧巴黎 Midnight in Paris》也都有出現書店的身影與故事描述。

台灣人比較熟悉明星金城武，也曾替知名航空公司拍攝形象廣告，著墨巴黎諸多意象畫面中，像是在店內觸摸書架，以及坐在店門口翻閱手上的照片／明信片，這兩幕即是提及莎士比亞書店。

如果你的眼力夠好，你也會發現，許多好萊塢明星也特別喜歡這家書店，喜歡程度和我們追星一樣，經常可見她們愛用這款書店特色周邊「帆布袋」。像是影集《后翼棄兵》爆紅的女主角安雅泰勒喬伊受訪時就曾表示，這是他最喜歡的書店，並隨身攜帶這款包！

書店資訊：

莎士比亞書店 Shakespeare and Company

地址： 37 Rue de la Bûcherie, 75005 Paris, 法國

營業時間：10:00-23:00

旁邊的古籍書店 週二至週六早11:00-19:00開放[註4]

電影《午夜巴黎》海報。圖源：翻攝自IMDB

電影《愛在落日前》海報。圖源：翻攝自IMDB

電影《愛在巴黎日落時》劇照。圖源：my videio

金城武著名廣告《I see you》曾至莎士比亞書店取景拍攝。圖源：翻攝自《I see you》廣告

金城武書店門口拍攝廣告《I see you》的片段。圖源：翻攝自《I see you》廣告

因《后翼棄兵》爆紅的女主角安雅泰勒喬伊，就是莎士比亞書店愛好者之一。圖源：翻攝自VOGUE Taiwan名人包包大公開影片

書店周邊「帆布袋」的特寫，可清楚看到以書店外觀為設計的插畫。圖源：翻攝自VOGUE Taiwan名人包包大公開影片

書名：愛上莎士比亞書店的理由（向書店致敬版）

作者：傑若米．莫爾瑟（Jeremy Mercer）

出版社：馬可孛羅／城邦文化 出版時間：2023-06-20



愛上書店的理由

加拿大的作家記者傑若米．莫爾瑟（Jeremy Mercer）也曾在這裡受到老喬治[註5]的幫助，他出版小說《愛上莎士比亞書店的理由》就是深受感動所的致敬之作，自傳式小說中提及與老喬治大半輩子經營書店的處世態度與對陌生人的寬容，以生動的文筆描繪店內內所發生的故事。

如果你開始對這家書店感興趣，推薦你先從閱讀這本小說開始，相信它一定滿足你對這家傳奇書店的好奇心！

備註

1.英語國家：指使用英語作為官方語言或官方語言之一的國家。現今世界上的英語國家包括英國、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、愛爾蘭和南非等。

2.紐約時報新聞：The News York Times：George Whitman, Paris Bookseller and Cultural Beacon, Is Dead at 98

3.左岸咖啡：泛指的是巴黎塞納河左岸的咖啡館，並非特定某一家咖啡廳，許多知名的咖啡館也不在一定正在河岸邊。

4.莎士比亞書店（Shakespeare and Company）的官網網站。

5.老喬治：作家們對書店主人喬治·惠特曼的親切稱呼。

（左起）原版《Time Was Soft There: A Paris Sojourn at Shakespeare & Co.》書封、該書作者與老喬治在莎士比亞書店前合影照。（圖／翻攝自Amazon.com、jeremymercer.net）