台灣貓節將至！以貓為中心的設計〈小圈圈〉保留毛孩主動權

人貓共用的家具

隨著居住型態改變，在小空間養貓的人逐漸增加，但這樣的環境裡，隔間、家具較少，團隊想為天性需要躲藏的貓咪創造更友善的環境，於是設計出人貓皆可利用的矮家具—靠背及扶手中空的地面型沙發，提供貓咪藏匿及玩耍的空間；小茶几則兼具貓窩的功能。

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

利用竹編可透視的特點，讓貓咪躲起來時，既能感到安心，又不會離開飼主的視線。大小變化的竹編孔洞，提供人貓更多樣化的互動方式。各自獨立，又彼此靠近，人與貓都能在這個〈小圈圈〉裡感到放鬆與自在。

整體外觀形象圖（圖／尼普利 提供）

將互動主動權交給貓咪

〈小圈圈〉能讓飼主與貓同時共用，不僅不會額外佔據人的居家空間，更創造了雙方親密相處的休憩區域。此外，市面上許多人貓共生的產品都強調人貓的主動互動，或多以人為使用中心的設計型態。〈小圈圈〉強調人貓「被動」的陪伴感，將主動權保留給貓咪，讓牠們自由決定靠近飼主、一起玩樂，或當需要獨處時也不會被打擾。

→小圈圈YouTube

→小圈圈Behance

扶手側面圓洞設計，供人貓互動（圖／尼普利 提供）

●引言人的話

〈小圈圈〉作品發想是因現今在小空間養貓的人越來越多，但隔間與家具較少，因此想為天性喜歡躲藏的貓，創造更友善的生活環境。讓我們從另一背景角度來看，這兩年新冠肺炎（COVID-19）改變了全世界，人們被迫待在家的時間更長，但也增強了對健康的重視及對生命的關懷。疫情爆發後，人與人之間必須保持一定的社交距離，卻讓人們更加珍惜和寵物間的親密關係。所以〈小圈圈〉在這樣的時空背景加乘之下，是一個具備市場的產品，後續若能在靠背、扶手與沙發坐墊，進一步考量使用耐磨、耐刮、耐汙且防潑水的材質、同時加強支撐力等細節，一定能很快擄獲貓奴們的荷包！

人貓透過扶手側邊大洞互動（圖／尼普利 提供）

﹝引言人小檔案﹞

街聲副總& 簡單生活節統籌 Queena Lin

生於彰化，歷經時尚與潮流媒體工作近十年後，對自我與社會有了更多的認知與體會，跨出媒體並開展了一連串與原住民族、銀髮族與地方生活相關的計劃。近年參與 Simple Life，相信「Talent will lead the way」，持續用當代生活美學的集體創作，形成文化與流行的浪潮，從在地深度交會與長期孵化，持續累積並向外擴散影響，為尋找華人當代的生活型態而努力。希望能夠在全球化風格萬千的時代中，尋找到一種和台灣青年生活最接近的風格路徑，使它具象化，並且推動它成為浪潮。

設計團隊

國立臺灣科技大學 設計系 工業設計組

Designer｜王佳安、凌悅庭

Advisor｜董芳武、王俊隆

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】