教練，我想看真的運動漫畫！小島╳洪元建╳解永華

採訪撰文／蘇郁欣

攝影／林昶志

「小時候《灌籃高手》連載完結，一直有井上雄彥死掉的都市傳說欸！」師大白鹿洞店長解永華表示小時候聽到這個消息超震驚。「另外還有櫻木花道出車禍死掉。」洪元建開玩笑補充，「大概是不滿意結局，就要讓他們死掉啦。」《灌籃高手》的開放式結局讓讀者留下許多懸念，而今年上映的劇場版即將復刻一個時代的青春記憶。本次漫畫家小島、洪元建以及師大白鹿洞租書店店長解永華，作為資深漫畫迷，分享他們與《灌籃高手》的回憶，一起了解《灌籃高手》經典的運動漫畫，如何陪伴他們的成長及創作歷程。

Q：第一次接觸《灌籃高手》漫畫是什麼時候？當時看的時候有什麼感受？

解永華（以下簡稱解）：國小五、六年級補習班老師的兒子，每個星期都會買《熱門少年TOP》，補習班的同學會一起看，那時候一看真的不得了，有好多好玩的東西。另外，每個週六晚上七點半，電視會播《灌籃高手》的動畫，我都要跟我爸搶電視，因為他想要看《大陸尋奇》，我不想看《大陸尋奇》！

洪元建（以下簡稱洪）：我第一次接觸，應該是國小班上男生會傳閱《週刊少年》，乍讀非常驚艷，第一次看到有漫畫把籃球這件事情畫出來，扎扎實實地畫出來。

小島（以下簡稱島）：我幼稚園的時候是先接觸動畫，但第一次看動畫的時候，並不是很喜歡，我那時比較習慣看《美少女戰士》，高中看《浪人劍客》，大學看完《灌籃高手》，但到二十多集左右，才真正越來越喜歡這部漫畫。

Q：《灌籃高手》漫畫故事情節、角色、場景、或是分鏡等等，最吸引你們的地方？

島：漫畫後期的分鏡真的很好，非常順暢，人物的心境刻畫很仔細。以前最喜歡流川楓，但現在看覺得更喜歡櫻木。起初覺得這個角色是一個白痴，但是現在看到的是櫻木如何面對籃球、面對自己受傷、面對人生。另外特別好的地方是「停頓點」，漫畫表現球場氣氛凝結的一瞬間，進球的那瞬間，讓人非常感動。

洪：以前大部分的男生都會想當流川楓、仙道之類的，但我卻最喜歡櫻木。面對其他人的質疑，我很喜歡櫻木跟他們說：「你們的籃球常識對我來說不管用，因為我是門外漢！」很多人想做一件事情，會對自己設下太多門檻，但櫻木就是直接闖進籃球的世界，放膽的去做。

解：我最喜歡角色是陵南高中的教練田岡茂一，他是一個很好的教練，關心球員狀況，也很積極的去挖角球員，想盡辦法讓陵南可以更強。另外一個角色是櫻木花道的好朋友水戶洋平，我自己在看BL，我覺得他們之間有點真愛！洋平用他打工賺來的錢買攝影機，幫忙拍櫻木練球，讓櫻木可以修正投球的姿勢，支持櫻木打籃球，他真是難得的好朋友。

Q：《灌籃高手》出版超過三十年，但如今談起運動漫畫，仍是許多人心目中首選。你們認為《灌籃高手》在眾多運動漫畫之中，特別之處為何？

解：我認為特別的地方在於「寫實」。在此之前也有運動漫畫，但對於運動的描寫都不是很寫實。舉例而言，三井壽如果屬於一般漫畫的角色，可能會設定成一個很強的天才，荒廢兩年，回歸籃球也不用特別練體能，一樣打得很好，但在《灌籃高手》，三井荒廢兩年，就是體力不足。另外，像櫻木花道，原本我們以為他可能會不斷的成長，在籃球路上越來越成功，但他卻受傷了。這一點很接近現實人生，人生並不會都很順。

洪：我也覺得經典之處也在於寫實。另外，它的角色很有魅力。湘北高中的先發球員，除了赤木跟流川楓，在現實生活中，一般人會認定他們是「不良少年」，但是在《灌籃高手》這群「不良少年」因為籃球而團結。我覺得這部漫畫有一個跨時代的魅力。

島：針對「跨時代」的想法跟元建老師比較不一樣。我認為這部漫畫的基本受眾還是我們這一代，必須承認這部漫畫還是有某個時代的特質，在那個年代流行的角色是不良少年，有很多以不良少年為主的漫畫，主角也一定要是個白痴；但現在漫畫不一樣，現在如果主角太笨又太衝動，不會太受歡迎。這部作品有他不足之處，但是對運動的心境很寫實，容易引起共鳴。

Q：運動漫畫中，經常描述青少年時期運動社團、參與比賽的故事，想請你們分享關於青少年參與運動的經驗，或是讓你聯想到什麼回憶？

解：以前在學校體育課，我根本不會打籃球，我那時候還真的學櫻木「端尿盆」式投球，老師有讓我過！

洪：我國中跟一群朋友特別約下課打籃球，剛開始迷麥可·喬丹（Michael Jordan），那時候真的非常迷籃球，除了畫畫以外，也會打一些班際籃球比賽。回家第一件事先開機打《NBA LIVE》，雖然那個遊戲畫面現在看來很陽春，但我當時非常迷戀。

島：我一直滿喜歡運動，大學時有加入籃球校隊。我覺得《灌籃高手》讓人如此感動，是因為五個人齊心協力一起為比賽而奮鬥。以現實而言，我自己很重視比賽，但並不是所有隊友都這樣想，你也不能要求隊友跟你有一樣的想法。現實的比賽輸了，真的會哭，但是哭的時候，也想說跟漫畫的「輸」很不一樣。漫畫裡的每一個人只想著打好籃球，每個人都已經盡力了，但現實生活中，每個人有不同的煩惱，對籃球的想法不一樣。我覺得漫畫表現了這一種超越現實的純粹，這是現實生活中很難擁有的情感。

Q：《灌籃高手》的安西教練是湘北高中球隊的重要人物，發掘學生的潛能，帶領湘北高中前往全國大賽。是否可以分享你的生命中如安西教練般的人物？

解：可能是這一家租書店的第一任老闆。他教我如何要跟工讀生相處，也一直培養我當店長，要我試著去想哪一天我當上店長要怎麼帶人。當我決定頂下這間店面，他並沒有嚴厲直接反對我，他只提醒我，頂下來可能不會賺錢，自己要做好準備，他不會去摧毀我的夢想。

洪：倒是沒有這樣的老師或教練。但對我來說具有重要的影響力是一部作品。二○一○年，那時候還在做設計工作室，接商業廣告的案子。那時看到《特攻聯盟》，看完之後就很想畫畫，開始創作。當我自己創作遭逢瓶頸，我都會去看厲害的作品，刺激自己前進。

島：其實我人生很叛逆，好像沒有特別這樣的人物。我會想到圍棋老師，他不會硬是要去教我什麼，我畢業的時候，他讓我在圍棋教室工作，他用他的方式支持我。他熱愛圍棋，每次看到他上課在講解的時候，我都能感受到他的熱情。當AlphaGo出現的時候，大家對 AI抱持負面的態度，他那時候上課時提到自己的想法，讓我感受到他真的很愛圍棋，所以他可以面對圍棋是有所改變的。

Q：除《灌籃高手》以外，最喜歡的運動漫畫是哪一部？為什麼？

島：我最喜歡的一部是《光速蒙面俠21》，不過我覺得他可以畫到二十三集就好了，哈哈。他角色塑造的很好，每一個角色都有一項才能，大家拼湊起來成為一支球隊。

洪：我也很推《光速蒙面俠21》。在亞洲，美式足球是冷門的運動，所以光是選擇這個主題就很冒險了。這部以大量的動漫感，讓讀者去消化這個陌生的運動，不熟悉美式足球的讀者還是可以好好欣賞漫畫，另外也推一下自己作品《宅男打籃球》！

解：我最喜歡的可能是《錢進球場》。主角在職業棒球做了八年的中繼投手，他很重視金錢，常常喜歡說：「球場上埋著錢」。他很愛研究球員的年薪，對年薪高的球員就畢恭畢敬，對年薪低的球員就比較輕視。這部漫畫也描寫球員、球探和經紀人談薪水的角力，或刻畫球員的經濟壓力，大多數運動漫畫都會提到青春熱血，卻很少提到經濟面向。

《聯合文學第459期》 聯經出版事業股份有限公司 出版日期：2023-01-01 線上出版日期：2023-01-03 出刊頻：月刊

Q：當前閱讀的漫畫途徑和以前大不相同。以前會在租書店看漫畫，但現在年輕的讀者多是先看了動畫，才回頭看實體漫畫，或也有許多人選擇看手機條漫，對此變化有什麼樣的看法？

解：我認識漫畫也多從動畫開始。想到前陣子有一個客人，大概十幾年都沒有來，後來他帶小孩來租書店，他小孩問：「這什麼地方？圖書館嗎？」他解釋說，這是他「古時候」看書的地方。其實，我覺得任何媒介都可以，只要他願意回來看。

洪：我每個禮拜連載條漫，但自己在構思的時候，還是用頁漫的思考，再請助手放到平台上。

我其實並沒有用到太多條漫表現的優勢，因為我的閱讀養成就是以頁漫思考，我現在也還是喜歡買單行本。現在的年輕人不一定看得懂頁漫的架構，我認為作品被影視化、動畫化反而很重要，無論如何創作的重點是被人看間。

島：我覺得條漫就是主打方便，像是速食、零嘴一樣的存在，韓國文化產業中，重要的是條漫影視化，換個角度想，我覺得影視化也許可以讓條漫去無存菁一點，條漫有時候為了放慢連載的內容，有些內容真的是水到不行。

我覺得人本來就會追求更便捷、感官刺激更高的娛樂選項，頁漫消失了，也許沒關係。世界上有很多珍貴的東西不斷在消失，而新的事物會一直到來，也許最重要的是喜歡這件事的人，好好珍惜當下。