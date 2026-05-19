廖紋伶／科技原住民與科技難民的課堂交會

拿著一根粉筆就能指點江山、叱吒風雲的資深武林高手，在縣府一聲令下，得在暑假脫下古典靈魂，快速熟悉像儀表板一樣的高科技電子白板。目標是一開學就要啟用它，然後帶著全班一起出發。

經過無數次的模擬、備課與滿滿註解筆記的加持，開機關機都沒問題了。電子書打得開，音樂播得出來，透過麥克風放送的聲音更宛如天籟，簡直就是華麗登場。沒有粉筆灰、集教具於一機，那種「我手寫我口」的便利性，真是光芒萬丈，令人嘆為觀止。

這日運氣也很好，網路開始不穩的時候，剛好網管老師經過教室，瞬間化解危機；不然就是自己靈機一動，趕緊跑到連接的電腦那邊，改由滑鼠操控一切。

然而，第一次感覺到86吋發光螢幕黯淡無光的時刻，很快就到了。

也不知道是怎麼回事，在螢幕與電腦間多次奔走，卻畫不出紅線。想要擦掉一個小筆畫，卻按到全部刪除。重新再寫一次，正當台下一個字都還不會寫的孩子們驚呼著：「老師寫字好快喔！」同樣的事再次發生。

又不知道怎麼搞的，螢幕竟投影出我手機裡，昨天拍的、背上長了一顆痘痘的照片。

「老師，你是不是切換錯頻道了？」班長趕緊小聲提醒。

而就在我手指頭戳到快要骨折的時候──「老師，你要先按那個黑色箭頭。」彷彿天啟一般的溫馨提醒，及時從台下傳遞過來。

正懷疑是螢幕出問題還是自己的手指太乾影響觸控時──「左下角有一隻小手！」小聰明整個人一邊說，一邊像交警一樣指揮起來。

「連線不穩喔，老師你要換別的網路，按那個齒輪。」因為遲到才剛進教室的小明，居然瞬間發現課堂bug，隨口提醒了正忘情講課，而沒有注意到畫面的我。

「為了確認這兩個圖形的大小一致，我們要把它們疊在一起。」我背對著學生，神情專注、咬牙切齒，試圖在白板上旋轉一個圖形，再將它跟另一個圖形合起來。笨拙的背影，彷彿正在拆除一顆定時炸彈，在那個低溫特報的星期五早晨，硬是把自己逼出一身汗。

「老師加油！」肅靜的身後，是每天早晨在校門口上演分離焦慮的孩子。我都不知道，她可以這樣溫暖又勇敢。

「老師加油、加油啊！」這群技術指導員，一下子化身啦啦隊員，成為老師的最強應援團。在圖形終於轉正的瞬間，全班爆出如雷的掌聲。

「感謝大家支持！」確認圖形完美疊合後，終於轉過身的我，像謝票一般，為剛才學生的支持與鼓勵揮手致意。

雖然眼前是冰冷的科技，背後卻有溫暖的擁抱。

看著台下那群科技原住民，用掌聲「超渡」我這個史前時代的科技難民；而平常的我，卻只會動不動發脾氣，嫌他們這個不會、那個不懂。所以我一點也沒有資格說「剛剛是為了測試大家有沒有專心在上課」這樣的話。

看來，往後的日子，也要承蒙關照了！