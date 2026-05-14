Alicia／留下來的，都是重量

父親離開後，我第一次真正理解「斷捨離」這三個字。過去，它總是以一種時髦的生活風格出現——極簡主義、收納術、整理魔法，彷彿只要有足夠的意志力，就能和物品建立健康的距離。

直到母親開始整理父親留下來的東西。那陣子，我下班後不再和朋友聚餐，而是每天通勤回家陪媽媽吃晚餐。回到家時，客廳燈亮著，但父親的房門半掩著，彷彿他的生活仍停留在原地。

舅媽遞給母親一副墨鏡，說：「戴著，比較不會一直掉眼淚。」因為接下來要進行的，不只是清理，而是一次又一次的告別。隔著一層，當垃圾袋張開時，比較不會有太多猶豫。

衣服、文件、工具、老舊電器，一件件被重新評估價值。在人離開之後，物品的意義迅速被簡化為兩種結果，留下，或丟棄。

但反而是我，不斷從垃圾袋中「搶救」某些物件：一件外套、一個用了多年的皮夾、一疊寫滿筆記的便條紙。那些在日常生活中毫不起眼的物品，在離別之後，突然成為情感的載體。

我們總以為自己做不到斷捨離，是因為物慾太強，但或許真正的原因，是日常生活從未迫使我們面對失去。當現實沒有急迫性，我們便能用「也許會用到」、「現在有特價」等理由，為過度消費找到正當性。而當無法迴避的離別走進生活，選擇的空間便消失了。

所謂的斷捨離，於我竟不是一種生活美學，而是被迫啟動的機制。時間有限，空間有限，情感也只能暫時被壓縮在墨鏡之後，才能完成整理。這次經驗改變了我對「擁有」的想法。

逐漸理解，購買應該來自真實需求，而非促銷誘惑。因為終有一天，我們所擁有的一切，都將成為他人必須代替我們處理的存在。物品不會陪我們到最後，但留下來的重量，會落在活著的人身上。而真正的成熟，大概是在還來得及的時候，減輕那份重量。