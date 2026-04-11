張以昕／被接住的瞬間

去年底經歷一場感冒，恢復之後，夜裡都會鼻塞，以至於缺氧驚醒、作噩夢，心臟也不舒服，睡得不甚安穩。

周一早上去電台錄完節目，主題與骨盆放鬆有關，能幫助釋放情緒及提升睡眠品質。錄影雖然辛苦，卻是很有意義的事，也從中學到很多，更是每月的志工服務，希望能讓有緣聆聽或觀看直播的朋友獲益。

結束後，前往旁邊的中醫診所，輪到我進診間，向醫師訴說了這陣子的身體狀況。何醫師說，感冒後鼻竇有硬掉的鼻涕會導致鼻塞，心臟較弱的人服用抗生素也容易不舒服。

他請我脫下口罩察看舌頭，很慈祥地微笑說：「睡不好，看起來很累喔。」

頓時被這句話感動了，平常都是我對學生說這句話的，很熟悉。若是在瑜伽教室有人對我這麼說，我會不太自在，似乎表示工作狀態不好，不夠專業，但當何醫師如此表達關心時，感覺好溫暖，也很想哭。

針灸完，再做身體結構調整，走出診所前，也服了中藥，感到放鬆想睡。接著去髮廊剪劉海，也洗了頭，髮型師米魯按壓頭皮的手勁實在太舒服了，整顆頭都鬆了開來，好感謝她的用心。

當天晚上終於睡好了，藥到病除，迎來醒後久違的神清氣爽。一周之後，半夜鼻塞的狀況也逐漸好轉。

有時是我照顧別人，有時則被好好照顧，在節目和課堂上分享如何放鬆好眠，自己也透過其他方式解決了影響睡眠的問題。有進有出，心中懷抱著感恩。